Торговая система: торговля на новостях

Торговля на новостях – отличная тема! Скажу больше, ни технический анализ со своими индикаторами и советниками могут привести вас к прибыльной торговли, а именно торговля на новостях, умение их понимать и анализировать. Ведь любую тенденцию на рынке, которую выявляют с помощью инструментов технического анализа, может легко развернуть такое событие как извержение вулкана или включение печатного станка Федеральной Резервной Системой США. Есть примеры успешных трейдеров которые работают именно с фундаментальном анализом. Они не используют технические торговые системы, они открывают свой торговый терминал, только когда в мире происходят какие либо события способные повлиять на курс валюты, или в предвкушении таких событий. Может быть, такая тактика и не приведет вас к быстрым большим деньгам, может и не приведёт к большим деньгам вообще, но поверьте, вопреки распространённому мнению, больших и быстрых денег на форексе не бывает вообще у нас у рядовых трейдеров, а если и бывает то у единиц. Поэтому отставьте свои амбиции и смотрите реально на вещи. Лучше продвигать свой депозит к постоянному не большому росту, чем быстро все слить или понести значительные убытки. В этом между прочим, состоит золотое правило управления капиталом: делайте прибыль редко и не большими шагами.

Что бы научиться торговле на новостях, нужно разобраться какие события влияют на валюты стран. На валютный курс влияет экономическое положение государства, которое определяется фундаментальными показателями, такими как инфляция, процентная ставка ЦБ, уровень безработицы, ВВП, индексы деловой активности и т. д. Эти статистические данные выходят с определённой периодичностью, известно даже время. Так же следует обратить внимание на выступления финансовых чиновников стран. Особенно на движения рынка влияют выступления чиновников таких стран как США, Японии, в последнее время Китая, а также финансовых должностных лиц стран Евросоюза. Следует помнить, что мировыми резервными валютами являются доллар США, евро и Японская йена, поэтому за новостями этих стран следует следить в первую очередь.

Но сыграть можно не только на выходе этих новостей, но и на их ожидании, на слухах. Думаю, вы слышали такое правило: покупай слухи, продавай факты. В ожидании того или иного события, экономическое общество рождает слух о возможном варианте его развития, и этот слух удивительным образом влияет на движение цены. Тут главное во время совершить сделку в направлении слуха. И так будет продолжаться до выхода официальных данных, которые этот слух опровергнут либо подтвердят. Тут важно вовремя соскочить, если слух развеян, или продолжать гнуть ту же линию, если все подтвердилось, и даже открыть ещё одну позицию в направлении ветра. Очень много трейдеров, которые берут на вооружение такую тактику и успешно торгуют.

Существует мнение, что прибыльно торговать на Forex можно только используя системы, основанные на фундаментальном анализе. Мой личный опыт со временем, тоже привел меня к такому умозаключению. Рынок не предсказуемое существо с точки зрения математики, потому что в любой сценарий математического расчета, по которому движется цена, легко может внести свои коррективы какое-нибудь экономическое событие или «мыльный пузырь». И это неоспоримый факт! Поэтому учитывайте этот факт при построении любой вашей торговой системы. Следите за макроэкономическими данными и будьте в курсе всех событий, следите за новостями и учитесь фильтровать их с целью выделения действительно важной информации, которая может повлиять на рынок. Удачной торговли!