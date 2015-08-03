На грани дефолта... Пуэрто-Рико

В эти выходные Пуэрто-Рико не смогло произвести оплату по нескольким своим долгам (около $58 млн должны были перечислить 1 августа), и это приблизило ассоциированное с США островное государство к дефолту. Об этом сообщает Financial Times.

В пятницу остров выплатил $169 млн по долговым обязательствам, выпущенным Государственным банком развития. Однако уже в субботу власти Пуэрто-Рико не нашли денег, чтобы расплатиться по долгам его "дочки" - Пуэрто-риканской общественной финансовой корпорации, сказал глава администрации губернатора острова Виктор Суарес. "У нас нет денег", - заявил он.

Многие мировые аналитики уверены, что если до конца рабочего дня 3 августа Пуэрто-Рико не заплатит по своим долгам (а вероятность этого ничтожно мала), государству грозит полномасштабный дефолт. Издание The Huffington Post пишет, что другой представитель местных властей сообщил: собственных денег администрации хватит, чтобы продержаться до ноября.

Губернатор острова Алехандро Гарсия Падилья два месяца назад сильно удивил инвесторов, когда сказал, что общий долг Пуэрто-Рико составляет $72 млрд и острову срочно нужно принять меры по реструктуризации. По оценкам экспертов, Пуэрто-Рико необходимо сократить общую сумму долга на $30-40 млрд. Кроме того, как пишет Business Insider, в отличие от американских городов, штаты и другие территории, включая Пуэрто-Рико, не имеют права объявлять о банкротстве - только о дефолте.

К слову, в последнее время пуэрто-риканские облигации пользовались огромным спросом, потому что они не облагались налогами (ни федеральными, ни местными). Примерно у 377 из 1884 американских фондов, работающих с облигациями, есть пуэрториканские бумаги, среди них много пенсионных фондов, поэтому дефолт Пуэрто-Рико может ударить по многим американцам.