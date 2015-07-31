Индекс стоимости рабочей силы удивил рынок. Доллар резко обвалился

Неожиданное торможение роста стоимости рабочей силы в США дает повод ФРС отложить повышение ставок. Индикатор показал значение всего 0,2%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,6% (в первом квартале был 0,7%). Это один из показателей, за которым следили инвесторы — и он свидетельствует о том, что расходы на оплату труда резко упали во втором квартале. Похоже, Федеральной резервной системе придется вновь быть терпеливой и дать рынку труда больше времени, чтобы залечить свои раны, прежде чем поднимать процентные ставки.

Заработная плата и льготы, которые компании, правительства и некоммерческие организации выплачивают своим сотрудникам, выросли на рекордно низком уровне — всего на 0,2% во втором квартале, по данным индекса стоимости рабочей силы, опубликованном Департаментом труда в пятницу. Замедление происходит после того, как в первом квартале отмечался хороший рост заработной платы после застойных нескольких лет.

Когда индекс стоимости рабочей силы демонстрирует хорошие показатели, это означает, что работники в состоянии повысить свои расходы, которые могли бы стимулировать рост экономики и появление большего числа рабочих мест. Это также может означать, что инфляция будет двигаться выше, хотя это еще спорный вопрос.

Заработная плата, на долю которой приходится около 70% служебных расходов, выросла на 0,2% во втором квартале. Пособия выросли всего на 0,1% после 0,6%-го прироста в первые три месяца 2015 года.

Такие отчеты могут зародить серьезные сомнения среди тех, кто принимает решение в ФРС о том, что экономика достаточно сильна, чтобы начать повышение процентных ставок. Центральный банк США хотел бы видеть затраты на оплату труда ближе к 3%, говорят экономисты.

На фоне этой новости доллар резко упал, и к 16:08 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1069 (+1,24%).