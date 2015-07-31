Америка изменилась вчера незначительно, только Dow Jones упал на 0,03%

К концу торговой сессии в четверг фондовые индексы США нивелировали падение, которое было в начале торгов, и потому в итоге движения индикаторов оказались слабыми. Инвесторы успели отыграть новые статданные и отчеты компаний за прошлый квартал.

Так, по итогам торгов вчера индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,03%, Standard & Poor's 500 подрос на 0,01%, а Nasdaq Composite — на 0,33%. Вчера вышли данные о ВВП США во втором квартале — согласно им, экономика выросла на 2,3% в годовом выражении. Аналитики Bloomberg ожидали 2,5%. При этом выяснилось, что в первом квартале рост ВВП страны был 0,6%, хотя прежде говорили, что показатель упал на 0,2%.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 12 тыс. - до 267 тыс., хотя здесь эксперты тоже не угадали: они прогнозировали рост числа заявок до 270 тыс.

Акции соцсети Facebook Inc. вчера упали на 2,1%, когда инвесторы отреагировали на ее отчеты за прошлый квартал. И хотя Facebook получила на 39% больше выручки, чистая прибыль снизилась на 9% из-за высоких расходов. Вчера более 50 компаний из списка Standard & Poor's 500 опубликовали свои отчеты, 3/4 из них показали прибыль лучше прогнозов, половина получила выручку больше, чем ожидал рынок.

Акции Arch Coal выросли на 8,6% на хороших отчетах. Бумаги Oshkosh Corp., выпускающей бронетранспортеры, упали на 7,7%, когда аналитики Credit Suisse ухудшили рекомендации для ее акций. Американская Procter & Gamble Co. потеряла в четверг 4%, потому что чистая прибыль компании в прошлом финансовом квартале упала почти в 5 раз. Ее конкурент - Colgate-Palmolive Co. - сократил чистую прибыль во втором квартале на 7,7%, его акции вчера подешевели на 2,2%.