SILVER о чем говорят цифры. тех анализ
Аналитика и прогнозы

SILVER о чем говорят цифры. тех анализ

28 июля 2015, 12:59
Roman Pomoynitskiy
Roman Pomoynitskiy
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технический анализ SILVER W1 28/06/2015 брокер instaforex

скан с  рабочей тетради

только цифры.

Файлы:
Scan07282015_183918.JPG  1232 kb
#металлы, серебро, silver