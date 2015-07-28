Дойче банк уточнил свой прогноз по EUR/USD на третий квартал этого года

Дойче банк (Deutsche Bank) уточнил свой прогноз по EUR/USD на третий квартал этого года, обозначив 1.02 как реальную цель на конец сентября месяца. В прогнозе банка отмечается, что нисходящий тренд по паре EUR/USD прогнозировался еще с прошлого года, однако сейчас банк уточнил этот прогноз конкретной цифрой 1.02, и сделал это по следующим причинам:

Банк прогнозирует продолжение оттока капитала.

Рынок сейчас сосредоточен на определении так сказать точного времени повышения ФРС процентной ставки, однако банк определяет, что не это будет главным двигателем рынка по отношения к паре EUR/USD, а количественное ужесточение (QT), которое может произойти вместо количественного смягчения (QE).

Дойче банк утверждает, что после относительного затишья во втором квартале, можно ожидать устойчивый нисходящий тренд со значением по паре EUR/USD как 1.02 в конце третьего квартала этого года.





