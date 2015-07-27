Прогноз на завтра - уровни для EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

EUR/USD : консолидания на продолжение нисходящего тренда. В настоящее время рыночное состояние по паре можно охарактеризовать как разнонаправленный нисходящий тренд. Уже практически известно значение цены по этой паре на конец года: 1.04/1.05 - об этом уже третью неделю говорят многие западные банковские холдинги. Причем отмечается, что события вокруг Греции и какие-либо другие фундаментальные факторы являются просто 'шумом', который уже не сможет изменить эту тенденцию на ослабление евро, и на его значение по отношению к доллару на конец года. Вопрос только когда в этом году мы увидим значение по паре как 1.04/1.05.

Уровни сопротивления

Уровни поддержки

1.1533

1.0461

N/A

N/A



GBP/USD : немотивированный разнонаправленный тренд. Иногда складывается такое ощущение, что пара двигается как бы вне рынка, не подчиняясь никаким рыночным закономерностям - двигается разнонаправленно как бы сама по себе. Вообще-то данная пара может рассматриваться как чемпион по разнонаправленности. Так и сейчас - разнонаправленный тренд на границе разворота на дневном и недельном таймфрейме. Кстати, американский банковский холдинг Morgan Stanley прогнозирует значение по этой паре выше 1.60 в течение августа месяца, но опять же - в разнонаправленном варианте движения цены.



Уровни сопротивления

Уровни поддержки

1.5929

1.5169

N/A

N/A

USD/JPY : в ожидании значительных фундаментальных новостей для начала консолидированного тренда. Да, именно консолидированного - чтобы уровни поддержки и сопротивления были бы поближе друг к другу и к рыночной цене, и чтобы разнонаправленный ранжированный тренд проходил в более узком диапазоне уровней, и чтобы потом можно было бы прогнозаровать пробой уровней и, соответственно, хорошую прибыль на резком и быстром движении. А сейчас цена двигается разнонаправленно внутри довольно широкого канала уровней 125.85/120.40, периодически пробивая на своем пути фигуры движения 'Треугольник' в ту или другую сторону. Кстати, сейчас мы наблюдаем начало быстрого и резкого нисходящего пробоя ценой уровней поддержки на дневном графике (во внутридневной торговле этот пробой уже начался). Данное нисходящее пробойное движение продолжится и завтра, и, как прогнозирует шведский SEB банк (Skandinaviska Enskilda Banken) - укрепление иены будет проходить в том или ином виде весь август в том числе и по кроссовым с иеной парам.

