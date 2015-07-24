Индексы Старого Света незначительно растут на фоне смешанной отчетности

Европейские фондовые индексы растут в пятницу. К 13.37 мск DAX прибавил 0,10%; FTSE 100 увеличился на 0,32%; САС 40 подрос на 0,51%. Сводный индекс крупнейших промышленных предприятий региона, Euro Stoxx 50, в плюсе на 0,31%.

Драйвером роста послужила отчетность крупнейших компаний, вышедшая сегодня. Vodafone прибавила 3% после того, как сообщила о росте выручки выше прогнозных значений. Air France-KLM выросла на 2,6% после того, как объявила о сокращении расходов и сообщила, что прибыль упала меньше, чем ожидали.

Anglo American прибавила 2,2%, объявив о сохранении промежуточных дивидендов.

Впрочем, не у всех дела шли так гладко. Aggreko Plc снизилась на 14%, объявив о том, что ждет снижения прибыли на протяжении всего 2015 года. Lonmin потеряла 9,1%, пообещав сократить 6 000 рабочих мест.