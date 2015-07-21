Американский рынок слабо вырос в ожидании основных корпоративных отчетов

В понедельник в США фондовые рынки закрылись небольшим ростом, а индекс Nasdaq Composite в очередной раз обновил свой исторический максимум (он делает это третий день подряд). Хорошие корпоративные данные и большое число слияний в США поддерживают оптимизм инвесторов. "Хотя я не буду шокирован, если мы достигнем новых рекордов, рынок может остановиться на этом уровне. Отчетность, которую мы пока наблюдали, была лучше ожиданий. Активность на рынке бурлит, и это позитивный фактор", - говорит главный инвестиционный аналитик в Janney Capital Management Марк Лускини.

Индекс Dow Jones Industrial Average вчера вырос на 0,08%, Standard & Poor's 500 тоже поднялся на 0,08%, а Nasdaq Composite подрос на 0,17%.

Акции производителя игрушек Hasbro Inc. в понедельник выросли на 6,3% после выхода хороших данных по второму кварталу. Акции нефтесервисной компании мира Halliburton Co. подорожали на 1,8%, так как прибыль ее во втором квартале сократилась не так сильно, как ждал рынок. Платежная система PayPal Holdings Inc. завершила дебютные торги (после выделения компании из eBay Inc.) позитивно — ее акции выросли вчера на 5,4%. Акции концерна Lockheed Martin Corp. поднялись на 2% после новости о приобретении у United Technologies Corp. подразделения по выпуску вертолетов Sikorsky Aircraft за $9 млрд.

Ценные бумаги фармкомпании Exelixis Inc. подскочили на 50,4%, когда компания объявила о положительных результатах клинических испытаний препарата для лечения рака почек.

Apple Inc. в понедельник поднялась на 1,9% в ожидании квартальной отчетности, которая выйдет сегодня после закрытия рынков. Энергетическая компания Talen Energy Corp. договорилась о покупке Mach Gen LLC за $1,18 млрд, после этого акции первой упали на 1,1%. Акции золотодобывающей компании Newmont Mining Corp. рухнули на 12% из-за падения цен на золото до минимума за 5 лет.