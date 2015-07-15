Индексы АТР двигались разнонаправленно. Аналитики не верят китайским данным

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона двигались в среду разнонаправленно.

Shanghai Composite снизился на 3%. Это уже вторая сессия подряд, окончившаяся в минусе. Shenzhen Composite потерял 4%. Китайские индексы расширили свои потери, даже несмотря на более оптимистичные, чем ожидалось, данные по ВВП Поднебесной. Вторая по величине мировая экономика с апреля по июнь выросла на 7%. Представители статистического бюро страны настаивают на том, что данные были точные и отрицают обвинения в завышении цифр. Однако, к примеру, специалисты Societe Generale говорят, что экономические данные, вышедшие в среду (включая и цифры по промпроизводству, которые тоже наголову разбили прогнозы аналитиков), подозрительно не соотносятся с падением акций. По их оценкам, экономические данные и картина фондового рынка абсолютно не коррелируют между собой. Тяжелые потери продолжают нести брокерские компании. Everbright Securities рухнул на 9%, CITIC Securities потерял почти 4%.

Hang Seng снизился на 0,4%, слегка отреагировав на драматические события на Шанхайской и Шэньчженьской биржах.

Nikkei прибавил 0,4%. Третью сессию подряд японский индекс закончил ростом, даже несмотря на то, что иена тронулась вверх против доллара на предыдущей сессии. Среди лидеров роста были акции производителей бытовой электроники: производитель видеокамер Olympus выросли на 1,8%; Nintendo увеличил капитализацию на 2,5%.

S&P/ASX 200 вырос на 1%. Австралийский индекс обновил трехнедельный максимум, даже несмотря на новости о том, что индекс доверия потребителей снизился на 3,2%. Акции BHP Billiton подешевели на 0,7% на заявлении компании о ттом, что она ожидает пост-налоговой коррекции результатов своих американских бизнесов на $2 млрд. Mount Gibson сообщил о росте продаж железной руды в 2015 финансовом году и подтвердил продолжение своих усилий по сокращению расходов. На этих новостях акции компании взлетели на 10%.