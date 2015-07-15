Цена на нефть снижается после ночного роста

Во время американской сессии вчера вечером нефть выросла, отскочив от трехмесячных минимумов, достигнутых после новостей о сделке по Ирану. Однако сегодня котировки снова снижаются: рынок ждет постепенной отмены санкций и увеличения переизбытка предложения на мировых рынках. К 11.00 Brent стоит 58,36 доллара за баррель, WTI снизилась до 52,81.

Вчерашний рост был связан с пониманием того, что рост иранского экспорта начнется далеко не сразу. Аналитики говорят, что экспорт Ирана будет увеличиваться не лавинообразно, а постепенно со следующего года. Большинство оценок ограничиваются цифрами прироста в 500 000 — 700 000 баррелей в день в первой половине 2016 года.

Иран, входящий в ОПЕК, располагает одними из крупнейших в мире запасов нефти. Прежде чем западные санкции ограничили его экспорт, он продавал за границу почти 3 млн баррелей «черного золота» ежедневно. Сейчас отгрузка снижена до 1 млн баррелей.

Однако несмотря на некоторый отскок, аналитики предупреждают о том, что общая фундаментальная ситуация по нефти остается депрессивной.

Прогноз Goldman Sachs для Brent ограничивается примерно $ 58 в 2015 году и $ 62 в 2016. Рынок нефти может быть перенасыщенным дольше, чем ожидалось ранее: ОПЕК продолжает пытаться удержать свою долю рынка, при этом производство в США остается устойчивым. Сейчас глобальная перепоставка оценивается в 2 млн баррелей.

Трейдеры следят и за здоровьем китайской экономики: жестокая коррекция «съела» около 30% фондового рынка страны, прежде чем беспрецедентные меры, предпринятые Пекином, остановили свободное падение основных индексов. Снижение китайской экономики прямо ведет к снижению импорта нефти в эту страну. В сочетании с рекордными максимумами мировой добычи это не добавляет котировкам «черного золота» оптимизма.