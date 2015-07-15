ВВП Китая во втором квартале вырос больше, чем ожидал рынок

По данным Национального бюро статистики Китая, ВВП страны во втором квартале 2015 года вырос на 7%. Рост экономики остается на уровне первого квартала - за первые три месяца рост составил также 7% в годовом выражении. Однако, в этот раз подъем оказался выше, чем ожидали многие эксперты Bloomberg. В среднем прогнозировали рост экономики на 6,8-6,9%.

В то же время, промышленное производство в стране выросло в июне на 6,8%.

Китайское правительство планирует сохранить рост экономики в 2015 году на уровне 7%, а последние результаты подтверждают реалистичность этих планов. Кроме того, отчеты о ВВП страны говорят об эффективности предпринимаемых мер по поддержке деловой активности.