В среду Греция окончательно потеряет контроль над своими банками

Экономический мир давно говорил, что греческие банки становятся неплатежеспособными, это было ясно еще в 2010 году, когда одобрили первую программу помощи. Но те пять лет Греция хотя бы сохраняла контроль над ними, а сейчас, кажется, теряет его. Прежде греческие власти и регуляторы сами решали вопросы о слиянии, рекапитализации банков, вливаниях ликвидности и т.п. В последние дни становится видно, что сами греческие банки смогут поддерживать меры контроля за движением капитала долгое время, только если оставят ограничения на снятие наличных в 60 евро/сутки, но правительству Греции все-таки придется фактически отдать ключи от греческих банков в руки ЕЦБ. Последнему, кстати, сейчас вообще нет смысла увеличивать лимит средств в рамках ELA, потому что когда банки откроются и снимут ограничения на снятие наличных, греки попросту массово побегут забирать из банков все, что успеют.

Одно из условий Евросоюза - это ратификация европейских правил, согласно которым отвечать за выявление, закрытие или ликвидацию проблемных банков будет ЕЦБ и чиновники в Брюсселе, а не Афины. Может начаться паника. Банки будут закрываться, по облигациям объявят дефолты, вкладчики могут потерять свои средства, а Афины ничего не смогут с этим сделать.

Сейчас в Греции есть четыре крупных банка: National Bank, Piraeus, Eurobank и Alpha, но их количество может быть сокращено вдвое, сообщает Reuters. Поначалу ЕЦБ обещал Греции, что как только Афины согласятся на предложенные условия, регулятор повысит лимит ELA и откажется от контроля за движением капитала. И греки получили бы тогда полный доступ к своим сбережениям. Однако и этого не будет. Как только греческое правительство завтра проголосует за принятие условий нового соглашения, оно передаст свой суверенитет в форме госактивов на 50 млрд евро в фонд, которым будут управлять европейские органы. Фактически правительство также отдает контроль над всеми депозитами страны в размере около 120 млрд евро - именно такая сумма, по последним оценкам, есть на личных и корпоративных счетах, известных также как необеспеченные обязательства.

А так как в банках уже и так много просроченных кредитов, то ЕЦБ в первую очередь сделает то, чего боялось сделать правительство. Регулятор просто захочет решить проблему за счет греческих вкладчиков, которые, похоже, потеряют половину своих вкладов. Готовы ли греки к таким сюрпризам?

