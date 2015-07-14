Как взять Грецию на испуг?

Европейские кредиторы выдвинули Греции пакет условий, который, по сути, еще жестче, чем предыдущие. Голосование по этим условиям состоится в греческом парламенте 14 июля. Альтернативой для Греции является исключение из Еврозоны на 5 лет.

Как Вы оцениваете шансы того, что парламент Греции примет эти условия, учитывая, что на референдуме греки однозначно ответили «нет»? Что будет с евро в случае исключения Греции из валютного блока?

Кредиторы решили запугать Грецию?

Александр Купцикевич, аналитик компании FxPro: Думаю, что Греция всё-таки примет эти условия, мотивировав это необходимостью получения денег от кредиторов и упирая на изменение условий предоставления помощи.

Я не верю, что были реальные шансы исключения Греции на 5 лет. Это был скорее «красный заяц». Приём, используемый политиками, для достижения реального результата. Сторонами предлагаются заведомо недостижимые условия, а затем ищется компромисс. Если можно доверять сообщениям с саммита, даже кредиторы называли выход Греции из ЕС на 5 лет и гуманитарную помощь стране нереальным предложением, которое вскоре перестало обсуждаться. Испугали и хватит.

А опасаться есть чего!

Закрытые третью неделю банки и без того нагоняют страху на всю страну. Мне кажется, что даже сделка на первоначальных условиях покажется грекам неплохой, так как позволит избежать всеобщего падения уровня жизни. Как сказал Ципрас: «сделка повлечёт за собой рецессию в Греции, но позволит избежать краха финансовой системы».

И всё же проблема с Грецией состоит вовсе не в отсутствии сделки, а в твёрдости выполнения всех условий на различных этапах. Конечно, тут все хороши: и макроэкономические прогнозы кредиторов невозможно далеки от реальности, но также, мягко говоря, хромает желание придерживаться договорённости со стороны греков.

Никуда Греция не денется, а вот евро…

Резюмирую: парламент примет те условия, на которые согласился Ципрас, и это сохранит финансовую и банковскую системы Греции. Тем не менее, в ближайшие недели и месяцы мы рискуем вновь оказаться в ситуации, что из-за экономического спада и ухода бизнеса в тень, у страны не будет достаточного количества налогов, чтобы выплачивать долги кредиторам. В отношении валюты это означает, продолжение нисходящего тренда евро на фоне снижения процентных ставок в зоне евро и роста роли евро в качестве валюты фондирования (а-ля иена).