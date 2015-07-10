Великобритания завершает 300-летнюю историю своей угольной промышленности

Великобритания планирует закрыть свою последнюю глубокую угольную шахту.

Последний глубокий подземный британский рудник — Келлингли в северной Англии — закрывается 15 декабря. Сегодня, 10 июля, здесь была добыта последняя порция угля.

Закрытие Келлингли фактически ознаменует окончание трехсотлетней эпохи в национальной экономике. Век назад на 3000 угольных шахт страны было занято более миллиона рабочих. Начиная с 2000 года, британские производители электроэнергии по большей части покупали топливо за рубежом: дешевле было покупать уголь из Австралии и Колумбии. Федерация британских угольных производителей начала испытывать серьезные проблемы. Цены на уголь в Европе в апреле 2015 года упали до восьмилетнего минимума.

Аналитики комментируют, что угольная промышленность Великобритании была в состоянии структурного упадка в течение последних 40 лет. Она уже не способна выдержать длительный период низких цен, который в разгаре именно сейчас, когда глобальное предложение существенно превышает спрос (из-за замедления и переориентирования китайской экономики).

В апреле на глубокие шахты приходилось 38% добычи угля в Великобритании. Остальную добычу формировали поверхностные карьеры. Сейчас, из-за снижения международных цен на уголь и геологических проблем, добыча внутри страны становится нерентабельной. В 2014 году 84% внутренней потребности в угле обеспечили зарубежные покупки (для сравнения: в 1995 году этот процент составлял 21%).



