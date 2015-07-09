Китайские инвесторы выкупили российских госбондов на $1 млрд

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в четверг во время саммита БРИКС, что китайские инвесторы с начала года выкупили российских казначейских облигаций на сумму от 50 до 60 млрд рублей.

«Думаю, приобретя такие объемы российских госбондов, наши китайские партнеры уже смогли оценить, что это выгодная и надежная инвестиция. Надеюсь, теперь они планируют расширить объем своих инвестиций в российскую экономику».

Покупка облигаций Китаем, по оценкам российских чиновников, говорит о том, что высокодоходные активы России остаются привлекательными для некоторых зарубежных инвесторов, несмотря на санкции и волатильность российского рубля.



