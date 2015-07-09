Цена на нефть отскочила на новостях из Шанхая и сильной макростатистике

В четверг цена на сырую нефть растет на сильных экономических данных из Японии и Германии. В Японии существенно выше прогнозов оказался рост базовых заказов в машиностроении за май (19,3% против 16,3%). На удивление высок объем майского экспорта в Германии: прогнозировалось снижение на 0,8%, а на деле экспорт вырос на 1,7%. Выше ожидаемого оказалось и немецкое сальдо торгового баланса.

Плюс к тому, наконец-то началась позитивная реакция китайского фондового рынка на усилия центробанка и правительства: Shanghai Composite вырос сегодня на 5,74%.

Всё это снимает с нефтяных котировок определенную часть давления. К 10.38 мск Brent с поставкой в августе подорожала до $57,72, августовский фьючерс на WTI — до $52,46.

Однако среднесрочная перспектива, по словам аналитиков, остается довольно депрессивной. Крупных успехов нефть вряд ли сможет добиться. Давление — по нескольким фронтам. Здесь и колебания китайского капитала, и перспектива вхождения на рынок нефти из Ирана, и дефицит ликвидности, неожиданное увеличение запасов нефти в США, рекордные уровни добычи в ОПЕК и России. Всё это, по словам экспертов из Saxo Bank, “запирает» нефть на ближайшую перспективу в диапазоне между 50 и 57 долларами.