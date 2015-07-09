Фондовая Америка упала в среду: рынок обеспокоен новостями из Китая и Греции

В среду, 8 июля, американские фондовые индексы закрылись в красной зоне, потому что инвесторы боятся усиления кризиса на рынке акций Китая и обострения ситуации в Греции. Реакция на публикацию протокола июньского заседания ФРС у рынка оказалась сдержанной, как и ожидалось. "По сравнению с обвалом китайских акций и событиями в Греции публикация протокола - событие незначительное", - считает управляющий директор торговых операций Центра финансовых исследований в Charles Schwab Рэнди Фредерик.

Вчера Нью-йоркская фондовая биржа (NYSE) не работала какое-то время из-за технического сбоя, однако торги на остальных площадках в США продолжались в обычном режиме. Исполнительный директор Instinet Фрэнк Каппеллери увидел некую иронию в том, что работа NYSE была приостановлена как раз в тот момент, когда индекс Standard & Poor's близко подошел к 200-дневной скользящей средней. "Хотя панику это пока не создает, чем больше неопределенности, тем ниже доверие и выше непредсказуемость рынка", - сказал он. Проблемы с техникой возникли вчера также у авиаперевозчика United Airlines и у газеты The Wall Street Journal.

По итогам торгов в среду индекс Dow Jones Industrial Average упал 1,47%, Standard & Poor's 500 снизился на 1,67%, а Nasdaq Composite обвалился на 1,75%.

Акции Freeport-McMoRan Inc. упали на 4,4% из-за падения цен на сырье. Ценные бумаги Alcoa Inc. снизились на 5,1%, а после публикации отчетов потеряли еще 0,5%, хотя итоговая выручка во втором квартале превзошла ожидания аналитиков. Цена акций Microsoft упала на 0,1%, когда компания объявила об очередных увольнениях — в связи с изменением подразделения телефонного оборудования сократят около 7,8 тыс. рабочих мест.

Рыночная стоимость JPMorgan Chase & Co. упала на 2,1%, когда банк согласился выплатить властям США $136 млн за урегулирование разбирательств (о злоупотреблении при взыскивании задолженности по кредитным картам и потребительским кредитам). Акции авиаперевозчика United Continental Holdings Inc. подешевели на 2,7% из-за вчерашних технических проблем.