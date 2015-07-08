Индексы США резко снизились сразу после открытия Уолл-стрит

Основные индикаторы Уолл-стрит падают с момента открытия торгов на американских фондовых площадках. К 17.26 мск Dow Jones Industrial Averagе и S&P 500 потеряли уже по 1%; Nasdaq опустился на 1,23%.

Такая реакция фондового рынка США связана с обвалом на китайских биржах и с затянувшимся долговым кризисом в Греции. Глобальные инвесторы отмечают, что в настоящий момент китайская дестабилизация сказывается на глобальных рынках сильнее, чем греческий кризис. Рынки опасаются высокой волатильности фондового рынка и замедления экономического роста экономики №2 в мире.

Все 10 основных секторов S&P 500 снижаются. Пострадали акции китайских компаний, торгующиеся на Уолл-стрит: Alibaba потерял 1,7%; Baidu — 2,4%; Weibo – 3,3%.

Впрочем, и опасность выхода Греции из еврозоны еще никогда не была более сильной, чем сейчас. Поэтому инвесторы напряженно ждут, что будет твориться на фондовых и валютных рынках Старого Света и как это отразится на глобальной ситуации.

Сегодня инвесторы ждут выхода «минуток» заседания ФРС США от 16 — 17 июня, в которых планируют найти прямые намеки на сроки повышения процентной ставки американского регулятора.

Сегодня стартует сезон квартальной отчетности. По традиции, одной из первых отчитывается горнодобывающий гигант Alcoa. Сегодня после закрытия американского рынка ожидаются цифры от него.

Внутренние новости американского рынка тоже совершенно не впечатляющие. Microsoft объявила о новом витке увольнений и сокращении расходов. В итоге акции упали на 0,77%.

Harkey-Davidson получил очередное снижение рекомендаций от RBС: от «выше рынка» до «на уровне рынка», в результате чего акции прославленного производителя мотоциклов упали на 2,05%.

4% потеряла компания Tesla Motors — рекомендации по ней тоже снижены.