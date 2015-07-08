Brent отыгрывает потери: сделка по Ирану, похоже, откладывается

Нефть марки Brent возвращается вверх от трехмесячного минимума. К 14.29 мск августовский фьючерс стоит $57,30; WTI подорожала до $52,70. Основной фактор роста — новости о том, что по Ирану пока не удается договориться.

Иран и шесть мировых держав затягивают переговоры в Вене. Участники обсуждения с обеих сторон говорят о важных противоречиях, которые пока мешают отменить международные санкции (а следовательно, увеличить выход иранской нефти на мировые рынки).

Сейчас, по мнению аналитиков, те участники рынка, которые ставили на быстрый рост иранского нефтяного рынка, расширят свои позиции. Это окажет ценам на нефть краткосрочную поддержку.

Окончательное соглашение по иранской ядерной программе откладывается, по крайней мере, до пятницы. Высокопоставленный иранский дипломат заявил в среду, что Тегеран не соглашается проявить гибкость в отношении своих «красных линий» и отметил: финансовые рынки были чрезмерно оптимистичны о перспективах сделки.

Еще один фактор сегодняшей поддержки нефти — ожидания снижения запасов нефти в США. Отчет Американского института нефти вчера показал снижение на 958000 баррелей, а официальные данные ожидаются сегодня.

Однако в среднесрочной перспективе инвесторы испытывают вполне обоснованные опасения: перспективы спроса грустные, поскольку в Китае развернулся полноценный фондовый кризис, а Греция еще не имеет никаких гарантий спасения от финансовой катастрофы.