Доллар растет во вторник против корзины валют

Сегодня индекс доллара растет: к 14.35 он прибавил уже 0,73% и находится на отметке 97,13 пунктов. Инвесторы ждут следующих шагов в решении греческого долгового кризиса. Афины должны сегодня представить свои предложения по получению нового кредитного транша. Эксперты рынка волнуются: кажется, никогда еще Греция и ее международные кредиторы не были так далеки друг от друга, как сегодня, после воскресного референдума. На тревоге рынков падает евро: сейчас EURUSD торгуется на уровне 1,0962.

Рынок ждет сегодняшних американских данных по торговле. Завтра должны выйти «минутки» FOMC и выступит перед общественностью Джанет Йеллен. Это всё тоже подогревает интерес инвесторов к доллару, но его нельзя назвать шквальным. Практика показывает, что американская статистика может быть достаточно непредсказуемой.

Британский фунт тоже снизился против доллара: к 14.51 GBPUSD потеряла уже 1,05% до 1,5443.