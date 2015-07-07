Фондовая Азия во вторник торговалась разнонаправленно

Сегодня азиатские фондовые индексы закончили день разнонаправленно. Инвесторы засомневались в эффективности государственного вмешательства в китайский рынок, остальная Азия реагировала на внутренние новости и изрядно устала бояться ситуации в Греции.

Shanghai Composite упал на 1,26%. Китайский индекс возобновил снижение, практически не реагируя на новые меры поддержки, предпринятые Пекином в минувшие выходные. А комплекс мер был беспрецедентным: помимо запрета на IPO, топ-21 китайских брокерских компаний инвестируют не менее $19,3 млрд для стабилизации фондовых рынков страны. 57 китайских взаимных фондов тоже обязаны инвестировать около 2,2 млрд юаней в акции. Народный Банк Китая на прошлой неделе одобрил среднесрочные кредиты для китайских банков на 250 млрд, чтобы обеспечить достаточную ликвидность в системе. Десятки миллиардов юаней были вложены в «голубые фишки» Китая.

Таким образом, выросли акции финансовых тяжеловесов фондового рынка Поднебесной: Bank of China и China Construction Bank снова достигли максимального дневного лимита в 10%. Тем не менее, аналитики говорят (а котировки показывают), что рост голубых фишек не может внести большой вклад в стабилизацию рынков. Турбулентность слишком велика.

Hang Seng тоже потерял 1%, идя вслед за своим материковым коллегой.

Nikkei отскочил от потерь понедельника и вырос на 1,3%. Компании-экспортеры, такие, как Sony и Panasonic, прибавили 0,9 и 1,2% соответственно. На этой неделе начинается сезон корпоративной отчетности японских ритейлеров. В итоге акции Fast Retailing прибавили 2,6%. Увеличили котировки и другие торговые компании.

S&P/ASX 200 прибавил 1,9%. Австралийский индекс сломал двухдневную тенденцию на убывание после того, как РБА объявил о сохранении процентной ставки без изменений на рекордно низком уровне в 2%. Этого и ожидали рынки.

Горнодобывающие и кредитные компании выросли сегодня: Fortescue Metals и Rio Tinto подорожали на 4,1% и 1,1% соответственно. Westpac вырос сильнее других банков Австралии: +3,9%.

Стабилизация цен на нефть помогла энергетическим компаниям. Woodside Petroleum прибавила 1,5%; Santos чуть выросла на 0,5%.

Kospi потерял 0,7%. Южнокорейский индекс продолжает падать на внутренних новостях. Пострадали «голубые фишки»: Posco потеряла 0,7%; Hyundai Motor снизилась на 1,1%.