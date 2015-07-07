Саудовская Аравия инвестирует $ 10 млрд в Россию

Сегодня стало известно, что Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии в течение ближайших пяти лет инвестирует 10 млрд долларов в Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ). Это сигнализирует об оттепели в отношениях между двумя странами.

Сегодня главный исполнительный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что эти инвестиции «очень важны» для России. «Первые семь проектов получили предварительное одобрение, а всего до конца года РФПИ планирует закрыть 10 сделок. Мы тоже намерены инвестировать в саудовские проекты. Это очень привлекательный для нас рынок, на нем много интересного».

РФПИ объявила также, что подписано еще и соглашение о партнерстве с другим саудовским фондом — Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA).

«Стороны вместе определят совместные привлекательные инвестиционные возможности, как в Саудовской Аравии, так и в целом на Ближнем Востоке», — объяснил руководитель РФПИ.

Предполагается, что средства из Саудовской Аравии будут вложены в различные области, включая инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, здравоохранение, розничную торговлю и недвижимость.