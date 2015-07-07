Акции в США вчера упали из-за неопределенности в Греции

Понедельник торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Рынок уверен, что отказ Греции от предложений кредиторов усиливает вероятность дефолта и выхода из еврозоны, сообщает MarketWatch. Кроме этого на настроения инвесторов влияют проблемы Китая, падение нефтяных котировок и отчеты о деловой активности в сфере услуг США, которые были слабее прогнозов.

К концу сессии индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,26%, Standard & Poor's 500 потерял 0,39%, а Nasdaq Composite упал на 0,34%.

Как стало известно вчера, индекс деловой активности в сфере услуг США в июне 2015 года поднялся до 56,0 пунктов, тогда как аналитики Bloomberg, к примеру, ожидали более значительного повышения - до 56,4 пункта.

Самые большие потери вчера вновь понесли нефтяные компании - National Oilwell Vacro Inc. потеряла 5%, Transocean Ltd. - 4,3%. Цена на американскую нефть WTI рухнула на 7,7% - до $52,53 за баррель.

Акции Bank of America и Citigroup снизились в понедельник на 0,5% - опять же на итогах греческого референдума. Рыночная стоимость страховщика Humana Inc. выросла на 0,7%, так как в прошлую пятницу Aetna Inc. объявила о его покупке за $35 млрд. Акции Aetna при этом упали на 6,4%. Лидером роста среди компаний в списке S&P 500 вчера была American Airlines, поднявшись на 1,8%.