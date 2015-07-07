Европа закрылась в понедельник очередным снижением

Вчера, 6 июля, торги на европейских фондовых рынках закрылись падением, участники торгов отреагировали на события в Греции. Судя по всему, инвесторы не ждут скорого распространения кризиса по Европе, пишет Bloomberg.

После референдума в Греции евро подешевел менее чем на 1% против доллара, но потом сократил падение до 0,4%, акции сильного падения не показали. Сводный индекс Stoxx Europe 600 к концу торгов опустился на 1,2%. Британский FTSE 100 упал на 0,76%, германский DAX - на 1,52%, французский CAC 40 - на 2,01%. Фондовые индексы Италии, Португалии и Испании опустились соответственно на 4%, 2,2% и 3,8%. Во Франции, Испании и Италии началась коррекция - рынки акций потеряли более 10% с апрельских максимумов.

В Греции рынки и банки до сих пор закрыты, кроме того, ограничения на движение капиталов продлили до 8 июля включительно. "Все, кажется, понимают, что Греция - это изолированный случай", - говорит главный рыночный стратег DZ Bank AG во Франкфурте Даниэль Ленц.

Падение акций на рынках носило сдержанный характер: инвесторы ждут прогресса на переговорах с кредиторами после назначения нового министра финансов в Греции. По итогам торгов стоимость акций Banca Monte dei Paschi упала на 12%, Banco Popolare - на 6,6%, Deutsche Bank - на 2,6%, Barclays - на 1,6%. Акции сырьевых компаний подешевели вслед за падением цен на нефть, металлы и зерно. Акции BHP Billiton, к примеру, упали на 2%, Rio Tinto - на 1,1%.

Вчера также сильно обвалились акции компании Rolls-Royce Holdings - на 6,3%, когда компания понизила прогноз прибыли из-за слабого спроса на ее продукцию и отказалась от программы выкупа акций.