Действия Китая по спасению фондового рынка могут навредить еще сильнее

Экономисты опасаются, что поддержка со стороны правительства может стимулировать еще один «пузырь» на фондовом рынке Китая. Агрессивная политика властей в ответ на падение фондовых котировок противоречит их более раннему обещанию оставить решающую роль в экономике естественным рыночным процессам. В то же время, укрепляется вера частных инвесторов в то, что Пекин всегда будет их спасать.

Shanghai Composite за последние три недели потерял 29%. В течение этого времени правительство инициировало сразу несколько серьезных шагов по спасению рынка. Приостановлены IPO. Брокерские компании и взаимные фонды обязали к скупке ценных бумаг. Увеличены фондовые квоты для иностранных инвесторов. Центробанк пообешал обеспечить ликвидность, чтобы помочь инвесторам получить займы на покупку акций.

Шквал спасательных мер может остановить панику в краткосрочной перспективе, но некоторые экономисты предупреждают, что это может стимулировать новый пузырь активов. Инвесторы могут сделать вывод о том, что Пекин будет стимулировать любые, даже самые безрассудные инвестиции. Экономист ING Group Тим Кондон говорит: «Не нужно быть профессиональным игроком рынка, чтобы не видеть здесь больших рисков».

В понедельник Shanghai Composite открылся ростом на 7,8% сразу. Казалось, бы решительные шаги правительства будут поддерживать эти достижения, однако к концу торгового дня рост сократился до 2,4%, а часть дня индекс даже провел на отрицательной территории. Инвесторы и аналитики говорят, что конец сессии был спасен покупкой акций «голубых фишек» государственными органами.

Некоторые экономисты говорят, что руководство Поднебесной, возможно, слишком остро реагирует на системные риски в Китае. «Вероятно, они запаниковали», — комментирует ситуацию экономист Societe Generale Клаус Баадер. Он поставил под сомнение целесообразность направляемого властями фондового рынка. — «Рынок, в работу которого вмешиваются власти, — очень опасен. Если рынок находится в фазе коррекции, а вы вклиниваетесь в этот процесс с гаечным ключом — это порождает рост нестабильности».

Сейчас индекс Шанхайской биржи все еще на 50% выше, чем в начале его сумасшедшего ралли, и на 14% выше, чем в начале года. Инвесторы фондового рынка составляют очень небольшой сегмент китайского общества. Банки, по крайней мере, на бумаге, не находятся под большой угрозой. Экономисты говорят, что крах на потребительском рынке маловероятен.

Аналитики комментируют, что политика государства должна поощрять функционирование фондового рынка не прямым вмешательством в цену фондовых бумаг, а политикой, укрепляющей финансовую и экономическую архитектуру: «Китай сначала должен укрепить свой надзор за финансированием маржинальных операций, особенно тех, которые находятся за пределами нормативного контроля. Также нужно стимулировать экономический рост, основу здорового фондового рынка».

Риски — в том числе и политические. Сейчас власти опасаются, что резкий откат фондового рынка может привести к социальной напряженности.

Большая часть государственных средств направляется сейчас на рынок и в конечном итоге может привести к расширению объема государственной собственности. Шаги центробанка Китая, которые косвенно помогут инвесторам получить заем на покупку акций, могут ухудшить риски от маржинального финансирования, которое так хотели уменьшить власти.

Увидев достижение акциями определенного целевого уровня, инвесторы могут снова начать продажу, чтобы не потерять свои средства.

Многие видят в государственном вмешательстве последний недель огромный шаг назад в деле по включению юаня в список мировых резервных валют. Чтобы юань стал конвертируемым, страна должна иметь рынок, который работает прозрачно и которому не грозит политическое вмешательство. Участие государства в функционировании фондового рынка разрушает доверие и создает длительные препятствия в привлечении международного капитала. Это не делает рынок привлекательнее для глобальных инвесторов.