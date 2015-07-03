EUR/USD: европейские отчеты поддерживают рост евро

К 12:33 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,1113 (+0,27%), ее рост поддерживается последними отчетами в Европе. Так, по данным Markit Economics, в июне сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны вырос до рекордных 54,2 пункта, хотя прогнозировали рост до отметки 54,1. Июньское значение показателя — самое высокое за всю историю расчета индекса.

Кроме того, деловая активность в секторе услуг еврозоны также выросла до рекордного уровня: PMI этого сектора подскочил до 54,4 пункта. Производственный PMI в еврозоне вырос в июне до 52,5 пункта.

Таким образом, европейская экономика демонстрирует гибкость в условиях нарастающего греческого кризиса благодаря усилению германской экономики и позитивным сигналам из Италии и Франции. Данные показывают, что "кризис оказывает пока очень слабое влияние на реальную экономику", считает главный экономист Markit Крис Уильямсон. "Комбинация стимулирующих мер европейского ЦБ и низкой инфляции позитивно сказывается на расходах потребителей и бизнеса, что компенсирует беспокойство, связанное с Грецией", - отмечает эксперт.

Сводный PMI в Германии по итогам месяца вырос до 53,7 пункта, индикатор сферы услуг - до 53,8 пункта. Во Франции сводный индекс достиг в прошлом месяце рекордных 53,3 пункта, PMI сферы услуг подскочил до 54,1 пункта. Британский сводный PMI в июне вырос до 57,4 пункта, а индикатор сферы услуг - до 58,5 пункта. Практически все эти показатели оказались на рекордно высоких отметках, отмечают аналитики.