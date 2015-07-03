В Швейцарии начнется контроль за движением капитала?

Швейцария может ввести контроль за движением капитала, в частности - ограничить снятие наличных, если все остальные меры не помогут сдержать рост когда-то самого безопасного франка. Об этом пишет главный экономист UBS по Швейцарии Даниэль Кальт. Он отметил в четверг, что пока такие радикальные меры маловероятны, но этот метод может быть последним средством, чтобы остановить «сильно турбулентный» рынок. Он подчеркивает, что это его собственная гипотеза, каких-либо планов по этому поводу от Швейцарского национального банка он не слышал.

Ограничение на снятие наличных может сделать франк менее привлекательным в глазах отечественных и зарубежных инвесторов. "Это был бы действительно сильный сигнал", - говорит Кальт. Нацбанк отказался от комментариев, подтвердив лишь, что не исключено использование любых возможных политических инструментов, в том числе и введения контроля за движением капитала.

Напомним, что франк резко вырос в январе, когда ЦБ «отвязал» его от курса евро (прежде нацбанк Швейцарии держал курс 1,20 франков за евро). На этой неделе франк дошел до уровня 1,05 франка за евро, несмотря на страхи по поводу кризиса в Греции. Как известно, Нацбанк Швейцарии уже ввел отрицательные процентные ставки, чтобы защитить франк от роста из-за движения некоторых денежных вкладов и валютной интервенции. "В крайнем случае, если ЦБ начнет снижать процентные ставки еще дальше за минус, банк вынужден будет ввести своего рода контроль за движением капитала, чтобы предотвратить обход отрицательных ставок путем удерживания наличных денег", - сказал Кальт.

Банки до сих пор не пошли на отрицательные ставки по депозитам для розничных вкладчиков, но могут пойти и на этот шаг, если официальные курсы валюты будут ухудшаться. Это, в свою очередь, может спровоцировать вкладчиков к тому, что они начнут забирать деньги из банков, чтобы хранить их у себя дома. И вот тут-то придется ограничить предельные суммы денег, которые можно будет снимать в день, либо банки просто увеличат комиссию за снятие наличных, чтобы деньги оставались на счетах.

Что касается международных денежных переводов, эксперт UBS считает, что их ограничения не коснутся, иначе такой шаг сильно ударит по репутации Швейцарии как эталона стабильности и безопасности банковской системы.