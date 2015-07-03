Сегодня суд в Греции решит, насколько законным является будущий референдум

Афинское агентство новостей пишет, что государственный совет Греции — один из высших судов страны — сегодня на пленарном заседании должен решить, насколько законным будет проведение референдума 5 июля. Решение, как сообщается, будет моментально обнародовано. Новость об этом в любом случае повлияет на мировые рынки, которые сегодня работают (напомним, что рынки США и Греции сегодня закрыты).

Государственный совет рассмотрит два обращения. Одно из них - с просьбой об отмене референдума, которое подали двое граждан - инженер и юрист, которые считают, что действия по подготовке к проведению референдума незаконны и нарушают конституцию. По словам заявителей, вопрос в бюллетене указан не ясно, а термины могут не понять большинство избирателей. В бюллетене есть вопрос — «Принять ли проект соглашения, который был представлен Европейской комиссией, Европейским центральным банком и Международным валютным фондом на Еврогруппе 25 июня 2015 года и который состоит из двух документов, составляющих единое предложение: первый документ под названием «Реформы для завершения текущей программы и после нее» и второй «Предварительный анализ устойчивости долга»?». Кстати, на сайте МВД, которое организует и проводит выборы, есть официальный перевод этих документов.

Второе обращение - с просьбой утвердить проведение референдума 5 июля, его подали 17 юристов и представитель партии «Греческое движение за прямую демократию». Они считают, что первое заявление необоснованное. Таким образом, два противоположных мнения сегодня столкнутся в суде, который должен будет решить, законно проводится референдум в Греции или нет.

Юристы считают, что назначение референдума — это полномочия политического руководства и контролируется законодательным актом, который не может регулироваться судом, а вот вопрос о конституционности и законности референдума должен решать только Избирательный суд (суд по вопросам проведения предвыборной кампании).

Сегодня решение о законности референдума, назначенного правительством и утвержденного большинством депутатов парламента, будет принимать 21 судья высшего суда.