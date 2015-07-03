Почти вся Европа закрылась в четверг в минусе

Фондовые торги вчера завершились в основном в красной зоне, индексы падали на неопределенности в греческом вопросе: инвесторы ждут референдума, который назначен на воскресенье, 5 июля. "Люди предпочитают сидеть и ждать, что произойдет после референдума, - говорит основатель управляющей фирмы Compass Capital AG Бенедикт Гёте. - Каждый день рынок идет в другую сторону на новых слухах и новых утечках документов".

По данным соцопроса организации GPO, всё больше жителей Греции готовы поддержать условия кредиторов (проголосовать "за" планируют уже 47%, в начале недели согласных было 37%). В то же время глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум сказал, что даже если страна скажет "нет", это не поможет правительству Греции найти легкий выход из кризиса.

По итогам торгов в четверг сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,42%, хотя активность торгов вчера была низкой. Французский CAC 40 упал на 0,98%, германский DAX - на 0,73%, а вот британский FTSE 100 в четверг подрос на 0,33%.

Акции автопроизводителей на этот раз оказались в числе самых слабых - бумаги германской BMW AG упали на 1,4%, французской Peugeot - на 1,6%.

Капитализация Electrolux AB рухнула на 11%, когда правительство США подало иск, чтобы заблокировать поглощение шведской компанией подразделения General Electric Co. В то же время акции BP Plc выросли на 4,4% - британская нефтедобывающая компания урегулировала наконец проблемы с властями США в связи с аварией 2010 года на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе; в дополнение к уже взысканным штрафам BP выплатит до $18,7 млрд в течение 18 лет.