Почему не суждено было сбыться плану по спасению Греции?

Кеннет Рогофф, профессор экономики и политики в Гарвардском университете, в прошлом - главный экономист Международного валютного фонда, уверен, что структурная реформа не может быть навязана извне. Именно поэтому греческий план по спасению был обречен на провал.

Нынешний греческий кризис достаточно хорошо иллюстрирует, что программа структурной перестройки для повышения финансовой стабильности может работать, только если страна сама желает этого. Препятствием здесь стало нежелание Греции менять пенсионную систему должным образом - но это только последний пример непримиримости властей. На самом деле, кредиторы уже давно давали Греции значительно больше денег, чем она просила. Но в итоге сделке не суждено было состояться.

Членство Греции в Европейском Союзе предоставляет кредиторам значительное влияние, но, видимо, его было не достаточно, чтобы изменить фундаментальные основы. "Тройка" кредиторов просто не может повлиять на Грецию, как, скажем, Municipal Assistance Corporation помогла Нью-Йорку, когда он балансировал на краю банкротства в середине 1970-х годов.

Лучшая программа структурной перестройки - та, в которой правительство страны-должника предлагает изменения политики, а МВФ помогает ей спроектировать эту программу и обеспечивает политическую поддержку для ее реализации. А вот наложение этих реформ извне — попросту неэффективный вариант. Таким образом, чтобы реформы работали, греческое правительство и его электорат должны верить в них. И ответственность за выполнение программы также должна взять на себя сама страна.

Если правительство не в состоянии или не заинтересовано в принятии необходимых корректировок, лучшим вариантом является накопление денег, пока реформы не будут реализованы, как сейчас делается в Греции. К сожалению, такой подход оказался недостаточным, чтобы преодолеть существующие проблемы. И вновь повторим, что должно быть внутри страны желание выполнять все условия, чтобы добиться решения проблем.

Некоторые идеологи давно говорят о программе структурных реформ с глубоким подозрением, обвиняя международных кредиторов (МВФ и Всемирный банк) в том, что они взяли в плен греческую экономику. Есть в этой критике доля правды. Реформа рынков труда, которые теряют молодых работников (это происходит во многих странах — в Италии, например, и во Франции), очень отличается от того, что делают на самом деле — просто увольняют всех работников, потому что это сделать легче. Создание стабильной пенсионной системы делает ее очень скупой. Создание системы налогообложения проще, но опять же нельзя просто взять и повысить все налоги.

Правда в том, что путь вперед для Европы требует большой производительности. Уроки, которые можно извлечь из греческого кризиса и других неудачных программ по спасению, являются отрезвляющими. Если программа по спасению требуется всеобщих изменений в экономической, социальной и политической модели страны, то лучшим выходом будет списать частные потери, чем залить общество деньгами, чтобы прикрыть их.

Подавляющее большинство греков хотят остаться в ЕС. В идеале предложение финансовой помощи в обмен на реформы может помочь тем, кто сам хочет формировать современное европейское государство. Но с Грецией все было сложно, потому что она была не готова подчиняться строгим требованиям, а потому надо было пересмотреть подход к кризису полностью. Вместо программы, обеспечивающей страну дальнейшими кредитами, может быть, имеет больше смысла обеспечить открытую гуманитарную помощь - независимо от того, останется Греция полностью в еврозоне или нет.