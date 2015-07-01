Американские акции во вторник немного выросли

Фондовые индексы в США слабо подросли на торгах во вторник на фоне противоречивых сообщений из Греции. Об этом пишет Bloomberg. Кроме того, рынок отреагировал на смешанные отчеты из США. Так, согласно этим данным, цены на жилье в стране выросли в апреле во всех 20 крупнейших городах, но подъем был ниже прогнозов. PMI Чикаго повысился в июне, но все еще ниже критически важных 50 пунктов, то есть сохраняется слабость в деловой активности. Доверие потребителей к экономике США в июне улучшилось, свидетельствуют исследования Conference Board.

В июне индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,2%, Standard & Poor's 500 - на 2,1%, второй индекс прервал ралли, которое длилось 9 кварталов. Nasdaq Composite упал на 1,6% в июне, но по итогам второго квартала показал рост на 1,8%.

По итогам торгов во вторник индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,13%, Standard & Poor's 500 подрос на 0,27%, а Nasdaq Composite поднялся на 0,57%.

Акции компании Blackstone Group выросли вчера на 0,6%, когда компания сообщила о продаже AlliedBarton французской инвестфирме Wendel за $1,67 млрд. Капитализация General Electric Co. упала на 0,3% на новости о продаже финансового бизнеса в Европе японской Sumitomo Mitsui Banking Corp. за $2,2 млрд.

Вчера также упала стоимость акций Microsoft Corp. - на 0,5%. Компания сообщила, что уходит с рынка графической рекламы в интернете и продает соответствующее подразделение AOL Inc.