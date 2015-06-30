Европа сделала Греции очередное отчаянное предложение

Глава Еврокомиссии сделал еще одну попытку в последний момент уговорить Ципраса на заключение антикризисной сделки. Официального ответа от левого правительства пока не получено, но греческая пресса сообщает о том, что Ципрас рассматривает ход Брюсселя. Один из греческих чиновников сообщил Reuters, что в последние несколько часов в правительстве Греции активно обсуждалось новое предложение кредиторов. "Мы хотим принять жизнеспособное решение. Как только мы увидим предложение, которое хотя бы на полшага будет приближено к жизнеспособности, мы будем первыми, кто пойдет навстречу," — сказал журналистам один из старших финансовых чиновников.

Греческие и европейские источники сообщают, что Жан-Клод Юнкер предложил созвать экстренное заседание министров финансов еврозоны во вторник, чтобы утвердить выплату транша для предотвращения дефолта Афин. Единственное условие — Алексис Ципрас должен направить письменное согласие с условиями «тройки». Также председатель Еврокомиссии подтвердил и готовность на переговоры о реструктуризации долга в дальнейшем. Всё, что требуется от Афин — сказать «да» кредиторам.

Последний отчаянный шаг Брюсселя — реакция на неопределенность. Фактически, референдум в воскресенье будет отвечать на вопрос о том, останется ли Греция в еврозоне или вернется к драхме. Кстати, сейчас ЕС не имеет никаких легитимных способов заставить государство остаться в едином валютном блоке. Греческие чиновники, которые настаивают, что референдум по спасению пакета в воскресенье является частью переговорного процесса, сказал, что они хотели сделку, хотя не было ни одна фирма предложение или двигаться в сторону принятия предложения президент Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера.



Соцопросы показывают, что греки хотят остаться в еврозоне, но на митингах в Афинах собираются десятки тысяч протестующих против мер жесткой экономии бюджета. Это показывает, что очень много людей в Греции чувствуют себя загнанными в угол.

Испанский премьер-министр Мариано Рахой всего лишь неделю назад заявлял, что он не боится греческой «инфекции». Сегодня он сказал: «Что случится, если Греция покинет еврозону? Прежде всего, это послужит наглядной демонстрацией того, что вступление страны в еврозону — обратимый процесс. Люди могут подумать, что если одна страна может покинуть единый валютный блок, то же самое сможет сделать и любая другая. Я думаю, это самая серьезная проблема, которая угрожает Европе».

Министр финансов Франции, Мишель Сапен, — чуть ли не единственный из своих коллег по еврозоне, кто симпатизировал Афинам. Сегодня в интервью он сказал, что если греки в воскресенье скажут «Да», то переговоры продолжатся. Если нет - «мы вступаем на территорию неведомого».

Премьер-министр Италии, Маттео Ренци, предупредил, что референдум — это не соревнование лично между Ципрасом и Юнкером или Ангелой Меркель, а выбор между евро и драхмой. «Греки не должны сказать, кого они любят больше — своего премьера или главу Еврокомиссии. Они должны сказать, хотят ли они остаться в еврозоне».

Алексис Ципрас в понедельник вечером изложил свою позицию в телевизионном интервью, заметив, что он с уважением отнесется к результатам референдума, но «если греческий народ хочет иметь униженного премьер-министра, ему предоставляется широкий выбор. Им буду не я».



Если сегодня Греция не перечислит в МВФ платеж в 1,54 млрд евро , то управляющий директор МВФ Кристин Лагард должна будет сообщить правлению Фонда, что за Афинами числится "недоимка" - официальный эвфемизм дефолта. Это будет первый раз в истории МВФ, когда развитая экономика объявит дефолт по кредиту. Греция в таком случае встанет в один ряд с Зимбабве, Суданом и Кубой.



