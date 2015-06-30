Нефть растет, несмотря на Грецию и Иран

К 13.55 мск Brent выросла до $62,67; августовский фьючерс на WTI подорожал до $58, 66. Согласно ежемесячному опросу агентства Reuters, эксперты рынка прогнозируют стабильность нефтяных цен до конца 2015 года. Вероятно, в 2016 — 2017 году мировой спрос вырастет. Средняя цена Brent-2015, по этому прогнозу, будет в районе 62 долларов за баррель. Во второй половине года переизбыток сырья на рынке может снизиться. Этому поможет рост спроса и замедление производства в странах, не входящих в ОПЕК.

Влияние греческого кризиса, согласно ожиданиям экспертов, будет недолгим. Напомним, вчера рынок нефти резко уходил вниз: Brent снижалась до 61,44 доллара, потому что инвесторы боялись выхода Греции из еврозоны и снижения спроса на топливо.

По мнению аналитиков, ядерная сделка между Ираном и Западом в конечном счете позволит увеличить долю иранской нефти на мировых рынках, но большинство из экспертов считает, что этот эффект будет отложенным. Доля Ирана вырастет не раньше 2016 года, когда будут выполнены все условия по всестороннему соглашению. Напомним, соглашение это еще не достигнуто, поэтому стремительного роста поставок иранской нефти ждать пока не стоит.