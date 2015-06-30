EUR/CHF: центробанк Щвейцарии пробует сдержать падение курса евро

В понедельник центральный банк Швейцарии вынужден был вмешаться в валютные торги, чтобы стабилизировать сильно укрепляющийся франк. Вчера новости из Греции спровоцировали резкое снижение евро ко всем валютам, в том числе и к швейцарскому франку. По словам главы ЦБ Швейцарии Томаса Джордана, банк активно участвовал в торгах, чтобы сдержать курс национальной валюты. Однако, сообщить подробности Джордан отказался.

Надо сказать, что на азиатских торгах сегодня к 8:44 мск евро-таки поднялся к франку — на 0,17%, хотя в начале торгов сильно опускался по сравнению с уровнем закрытия 1,0393 (пара EUR/CHF падала до 1,0373).

Напомним, что ЦБ страны отказался от потолка курса национальной валюты к евро (1,2 франка за евро) в январе 2015 года, чтобы сохранить средства, которые излишне тратились на поддержание курса. После этого решения швейцарская валюта подскочила к евро и доллару. В прошлом месяце евро упал на 1,1% против швейцарской валюты, а доллар вырос на 0,9% по отношению к франку.