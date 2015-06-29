Календарь важной макростатистики и событий с 29 июня по 3 июля

Неделя начинается тревожно: из-за ситуации по Греции лихорадит и фондовые площадки во всех ключевых регионах, и валютный трейдинг, и сырьевые рынки. Ожидается выход ряда макростатистических данных, которые внесут свою лепту в настроения инвесторов.

Сегодня, 29 июня, в Японии вышли данные по объему промпроизводства в мае. Статистика оказалась удручающей: вместо снижения на 0,8%, показатель ушел вниз на 2,2%. Правда, объем розничных продаж вместо 2,3% вырос на 3,0%, однако фондовый рынок все равно находился в глубокой депрессии.

В Европе из интересной макростатистики сегодня, например, вышел ИПЦ за июнь в Испании, который оказался лучше прогнозного (планировали снижение на 0,1%, в итоге оказалось, что цены выросли на тот же 0,1%). ИПЦ в Германии, наоборот, оказался хуже прогнозного: ждали +0,1%, а получили -0,1%.

Отчет по деловому климату в еврозоне оказался хуже прогнозного, однако вряд ли именно это надавило сегодня на европейские индексы, ведь основной фон на рынках сегодня окрашен в бело-голубые тона.

В США сегодня опубликована важная цифра: индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за май. Это один из краеугольных кирпичиков в оценке силы экономики страны. Увы, и он тоже оказался шатким: ожидали прироста на 1,2%, но статистика показала, что индекс вырос только на 0,9%.

Во вторник, 30 июня, истекает последний срок, в течение которого Греция должна заплатить 1,6 млрд евро в МВФ. Поэтому ожидается высокая волатильность, особенно в Европе. Инвесторы, затаив дыхание, следят за евро: если страна объявит дефолт, а впоследствии проведет еще и референдум по поводу того, остаться в еврозоне или нет — единой валюте грозит большая турбулентность.

Впрочем, выйдет завтра и определенная доля важных данных. В Австралии опубликуют блок статистики по кредитованию, в Японии — по строительству.

В Германии опубликуют статистику по объему розничных продаж за май, изменению количества безработных и общему уровню безработицы за июнь. ИПЦ за июнь выйдет в Италии и в общем по еврозоне. Также завтра состоится и очередное заседание Еврогруппы — всё по тому же греческому вопросу.

В Великобритании ждут уточненных данных по ВВП в I квартале. Если статистика окажется радужной, то вырастут опасения: Банк Англии может раньше поднять ставку, чем ФРС, что определенно скажется на курсе доллара.

США опубликуют индекс деловой активности в Чикаго и индекс доверия потребителей.

В среду, 1 июля, в Японии выйдет ряд индексов от Tankan, которые охарактеризуют настроения в производственных и непроизводственнных компаниях. Китай продемонстрирует PMI в производственном и непроизводственном секторах за июнь. PMI в производственном секторе выйдет также и в России, Швейцарии, Италии, Испании, Франции, Германии, Великобритании и в целом по еврозоне. Немецкий и британский PMI охарактеризуют в основном реакцию рынков на QE и на сложную обстановку с Грецией, которая держала инвесторов в напряжении в течение всего месяца.

В добавление к широкому блоку данных по рынку труда, в среду в США выйдет PMI в производственном секторе. Как обычно, в среду выйдут и отчеты EIA по запасам сырой нефти и продуктов ее переработки.

Четверг, 2 июля, начнется в Австралии с публикации статистики по объемам экспорта и импорта за май и сальдо торгового баланса. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе за июнь. ЕЦБ опубликует свой протокол с последнего заседания по монетарной политике.

США продолжит публиковать данные по рынку труда: среднюю почасовую зарплату за июнь, число первичных заявок на получение пособий по безработице. Также рынки ждут важнейшей цифры: изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь. Эта статистика покажет ФРС, сохраняется ли позитивная динамика на рынке труда и стоит ли при такой ситуации поднимать процентную ставку ФРС. Объем промышленных заказов за май охарактеризует уровень восстановления экономики.

В пятницу, 3 июля, американский рынок отдыхает в честь Дня Независимости США.

В Австралии опубликуют объем розничных продаж. В Китае выйдет важная цифра — PMI в секторе услуг, которая даст определенное представление о том, как двигается переход китайской экономики от промышленного типа к потребительскому.

PMI в секторе услуг опубликуют также Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания. В Германии и Франции, а также по еврозоне в целом выйдут и композитные индексы деловой активности.