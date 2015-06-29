В пятницу Европа закрылась слабым ростом

По итогам торгов в пятницу, 26 июня, фондовые индексы стран Западной Европы немного выросли после двухневного падения. Тогда инвесторы пытались оценить вероятность того, насколько успешного могут завершиться переговоры Греции с кредиторами, сообщает агентство Bloomberg. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,12%. Британский индекс FTSE 100 в пятницу снизился на 0,79%, а французский CAC 40 вырос на 0,35%, германский DAX - на 0,17%. Греческий фондовый индекс ASE поднялся на 2,03%.

Как известно, греческое правительство уже в пятницу отвергло предложение-ультиматум от кредиторов, признав предлагаемую сумму (15,5 млрд евро) недостаточной. Сегодня в центре внимания всех рынков вновь будет Греция - инвесторы следят за развитием событий, которые, кажется, уже выходят за рамки прогнозов.



В конце недели акции компании Tesco Plc выросли на 2,7%, когда эта крупнейшая сеть супермаркетов в Великобритании объявила о снижении продаж, но оно было меньше прогнозов. Акции ее конкурентов J Sainsbury и Morrison Supermarkets выросли соответственно на 0,7% и 0,6%.

Ценные бумаги дизайнера чипов ARM Holdinhgs Plc упали на 5,1%, когда аналитики Sanford C.Bernstein ухудшили рекомендации для них до "ниже рынка". Бумаги оператора нефтегазовых хранилищ Petrofac Ltd. снизились на 2,3%, когда эксперты Deutsche Bank AG дали инвесторам рекомендацию продавать их.