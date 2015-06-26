Азия продолжает падение в пятницу утром - фондовые площадки торгуются в минусе

Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снова показывают отрицательное движение, а вот китайский рынок упал сильнее других — он снижается уже второй день подряд. Так, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific с начала торгов опустился на 0,5%. Японский Nikkei 225 к 9:29 мск снизился на 0,31%, гонконгский Hang Seng потерял уже 2,1%, а китайский Shanghai Composite обвалился на 7,19%. Австралийский S&P/ASX 200 также упал 1,54%.

Акции компании Japan Airlines Co. выросли на 1,4%, когда аналитики Nomura Holdings Inc. улучшили рекомендации по бумагам авиакомпании. Акции Resona Holdings Inc. подешевели на 1,8% после ухудшения рейтинга японского банка.

Аналитики уверяют, что китайский рынок еще не обваливается: "Шанхай находится в рамках коррекции, а не обвала, но никогда нельзя понять, насколько сильной будет эта коррекция", - говорит глава азиатского подразделения Bank Julius Baer & Co. Марк Мэтьюс.