На Уолл-стрит в четверг зафиксировали падение индексов

По итогам торгов американские фондовые индексы в четверг продемонстрировали снижение, а значение индекса Standard & Poor's 500 упало ниже среднего уровня за последние 50 дней, как отмечает Bloomberg. Американский рынок продолжает внимательно следить за переговорами Греции и кредиторов, которые пока не приносят каких-то серьезных результатов. "В настоящее время дневные движения индексов продолжают зависеть от каких-либо позитивных или негативных новостей, связанных с греческими переговорами", - говорит старший фондовый аналитик Schaeffer's Investment Research Inc. Джо Белл.
Даже при относительно позитивной статистике в США по рынку труда индексы все же закрылись в красной зоне: Dow Jones Industrial Average в четверг упал на 0,42%, Standard & Poor's 500 снизился на 0,3%, а Nasdaq Composite упал на 0,2%.
Акции компаний Transocean Ltd. и Chesapeake Energy Corp. вчера подешевели более чем на 3,7% вслед за падением нефтяных котировок. Ценные бумаги Caterpillar Inc., крупнейшего производителя дорожно-строительного и горного оборудования, упали на 1,6%. Акции Netflix Inc. упали на 2,1% после заявления миллиардера Карла Айкана о том, что он продал остатки своего пакета акций компании.
Медицинские компании вчера отметили рост — к примеру, более чем на 7,7% подорожали бумаги HCA Holdings Inc. и Universal Health Services Inc., а котировки Tenet Healthcare Corp. подскочили на 12%.