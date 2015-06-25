Фондовые индексы США растут на позитивных отчетах рынка труда

В четверг вечером в начале торгов на американских фондовых биржах индексы показывают рост — этот рост стимулирует позитивная статистика и настроения рынка по поводу греческих переговоров, пишет Bloomberg. "В настоящее время дневные движения индексов продолжают зависеть от каких-либо позитивных или негативных новостей, связанных с греческими переговорами", - говорит старший фондовый аналитик Schaeffer's Investment Research Inc. Джо Белл.

По данным Бюро экономического анализа, расходы населения США в прошлом месяце выросли на 0,9%. Этот рост стал максимальным почти за шесть лет , ведь прежде американцы категорически боялись тратить свои деньги. Кроме того, доходы в прошлом месяце увеличились на 0,5%, что совпало с прогнозами.

Как сообщило министерство труда, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 271 тыс., хотя аналитики ожидали более сильное повышение - на 6 тыс.

"Скорость роста американской экономики более чем достаточна для того, чтобы справиться с повышением процентных ставок, - уверен Эспен Фурнс из Storebrand Asset Management. - Я бы не беспокоился, что Федрезерв будет действовать слишком агрессивно и задушит экономический рост".

К 17:55 мск индекс Dow Jones Industrial Average подрос на 0,11%, Standard & Poor's 500 поднялся на 0,2%, а Nasdaq Composite — на 0,12%.

Котировки акций Eli Lilly & Co. в начале торгов сегодня поднялись на 4,8%, когда аналитики Bank of America улучшили свои рекомендации. Акции Netflix снизились на 2,6%, когда выяснилось, что миллиардер Карл Айкан в среду продал остатки принадлежавшего ему пакета акций крупнейшего в мире сервиса потокового видео. Кроме того, аналитики Citigroup и Societe Generale ухудшили рекомендации для акций компании Netflix.

