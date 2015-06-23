PMI еврозоны: экономика Европы очень быстро укрепляется, благодаря ЕЦБ

Сегодня вышли очень обнадеживающие данные о PMI Германии, Франции и еврозоны в целом. Они показали, что деловая активность в производственной и сервисной сфере растет, даже несмотря на греческий экономический кризис, который приобретает уже и признаки политического. Две крупнейших экономики региона, Германия и Франция, показали гораздо большие значения композитного PMI, чем прогнозировалось: соответственно, 53,4 против 52,3 и 54,0 против 52,8.

В качестве «виновника» такого воодушевляющего подъема эксперты называют ЕЦБ, который для стимулирования роста экономики и инфляции печатает 60 млрд евро в месяц, вливая ее в экономику региона.

Композитный индекс менеджеров по закупкам от Markit (то, что называется более простой аббревиатурой PMI) составляется по результатам исследования тысяч предприятий. Значение PMI от 50 и выше свидетельствует о росте отрасли, ниже 50 — о снижении.

Композитный PMI еврозоны (сводный индекс, характеризующий и промышленность, и сферу услуг) вот уже два года находится в зоне выше 50.