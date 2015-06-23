Американские фондовые индексы Nasdaq и Russell обновили максимумы

По итогам торгов понедельника американские фондовые индексы также закрылись в плюсе, а Nasdaq Composite и Russell 2000 (индикатор компаний с малой капитализацией) обновили свои исторические максимумы, сообщает MarketWatch. Так, вчера индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,58%, Standard & Poor's 500 вырос на 0,61%, а Nasdaq Composite поднялся на 0,72%. Russell 2000 вырос по итогам сессии на 0,6%. Инвесторы реагируют на новости из Греции — оптимизм все еще царит на рынке. Плюс к этому, позитивный настрой американских инвесторов поддержали отчеты о рынке жилья США и новости о слияниях и поглощениях американских компаний. Согласно отчетам, продажи домов на вторичном рынке в прошлом месяце выросли на 5,1% - до 5,35 млн домов.

Акции крупнейшего в мире оператора круизных лайнеров Carnival Corp. выросли на 2%, когда аналитики Deutsche Bank улучшили рекомендации по его акциям. Акции оператора трубопроводов Williams Cos. подскочили на 25,9%, когда руководство фирмы отвергло предложение фонда Energy Transfer Equity о приобретении ее за $48 млрд. Однако, компания подтвердила, что по-прежнему рассматривает другие предложения.

Страховщик Cigna Corp. тоже отказался от слияния с конкурентом Anthem Inc., который хотел заплатить $47 млрд, и рыночная стоимость Cigna сразу выросла на 4,7%. Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc. выросли более чем на 1,2% в потоке общего позитива в банковском секторе.