Анонс важных событий и макростатистики на неделю с 22 по 26 июня

Основная тема, которую на этой неделе обсуждают рынки, — решение греческого вопроса. Сегодня проходит саммит глав еврозоны, посвященный очередному обсуждению проекта реформ, предложенного вчера Грецией. Времени практически не остается: 30 июня страна должна выплатить 1,6 млрд евро в МВФ. Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного Валютного Фонда, недвусмысленно высказалась в конце прошлой недели: никаких послаблений и отсрочек не будет.

Итак, сегодня в понедельник, в Азии было относительно спокойно: в Китае отмечается Праздник драконьих лодок, поэтому шанхайская биржа была закрыта. В Японии рынки обсуждают ежемесячный отчет Банка Японии.

В Европе внимание инвесторов сосредоточено на заседании Еврогруппы: сначала ситуацию в очередной раз обсудят министры финансов Еврозоны.

В США выйдет статистика по продажам на вторичном рынке жилья, которая покажет степень восстановления экономики.

Вторник, 23 июня, можно смело назвать «День PMI”. Этот важный показатель — индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) за июнь — будет опубликован в Японии, Китае, Франции, Германии. В Сингапуре выйдет цифра ИПЦ за май. PMI в секторе услуг опубликуют Франция и Германия. Композитный индекс деловой активности от Markit по еврозоне в целом покажет, как проходит восстановление региона, которое большинство аналитиков напрямую связывает с процессом QE.

В Великобритании выйдет индекс промышленных заказов.

В США инвесторы ждут цифру базовых заказов на товары длительного пользования. Этот показатель характеризует долгосрочные настроения потребителей, поэтому считается одним из важнейших для рассмотрения. Также здесь выйдет статистика по продажам нового жилья.

Традиционно во вторник на американской сессии опубликуют, насколько изменились запасы сырой нефти и бензина в стране. Это станет сигналом к рассмотрению ситуации на нефтяных рынках.

В среду, 24 июня, первой важной точкой рассмотрения на мировых рынках станут «минутки» заседания Банка Японии.

В Европе выйдет исправленная цифра французского ВВП. Индексы деловых ожиданий и делового климата (IFO)в Германии покажут, насколько спокойно настроены инвесторы относительного будущего еврозоны.

Точная цифра ВВП за I квартал выйдет в США, и это станет главным событием в среду за океаном.

В четверг, 25 июня, в Японии выйдут две цифры, характеризующие открытость японского рынка для международной торговли: объем покупок иностранных облигаций и размер иностранного инвестирования в японские акции.

В Европе ждут выхода индекса потребительского климата Германии.

В России Центробанк раскроет значение международных резервов. Это особенно интересная для рынка информация, потому что недавно было объявлено о намерениях ЦБ РФ пополнить свои резервы и о масштабной скупке валюты, вследствие чего доллар и евро снова выросли к рублю.

Большой блок статистики выйдет в США. Сначала опубликуют несколько цифр по рынку труда (доходы и расходы физлиц, общее число получающих пособие по безработице, число первичных заявок на его получение). Индекс деловой активности в секторе услуг — тоже один из самых ожидаемых показателей наступившей недели.

И, наконец, в пятницу, 26 июня, в Японии выйдет несколько важных показателей, характеризующих развитие «абэномики»: индекс расходов домохозяйств за май; соотношение числа вакансий и соискателей; общенациональный индекс потребительских цен (прямой индикатор инфляции) и уровень безработицы в стране за май.

В еврозоне не ожидается ничего особенного, кроме индекса цен на импорт в Германии и индекса доверия потребителей во Франции и Италии. Здесь в течение недели погода будет определяться исключительно греческим вопросом.

В Великобритании с речью выступит Марк Карни, глава Банка Англии.

Мичиганский университет США выпустит индекс ожиданий потребителей за июнь.



