Пульс частного инвестора - еженедельный дайджест №14 (от 21.06.15)

НОВОСТИ ПАММ БРОКЕРОВ

Продолжается конкурс "Я - Инвестор" на Московской бирже. Призовой фонд Конкурса составляет 8 миллионов рублей. Конкурс идет уже 2 недели в лидерах участники из компаний "Открытие", "КИТ Финанс" и "БКС" Стать участником конкурса может любой желающий и в любой момент до конца конкурса.

Участники конкурса при регистрации получают по 30.000 виртуальных рублей на каждом из доступных для торгов рынков. Сделки совершаются на игровых торгах, максимально приближенных к реальным "боевым" торгам на рынках Московской биржи. Текущая статистика тут...

Продолжаем приглашать особенно начинающих инвесторов приобрести уникальный курс "Управление деньгами. Специальная программа Николая Мрочковского" Курс платный, но цена символическая 1500 руб. Поверьте информация полезная и заполнять недостающие знания в своих мозговых полочках просто необходимо. На курсе раскрываются: принципы управления деньгами, генерация пассивного дохода, управление деньгами для бизнесменов, как заставить деньги делать деньги.

Курс ведет Николай Мрочковский, учредитель ассоциации независимых бизнес-консультантов «БизКон», учредитель инвестиционно-консалтингового проекта «Территория инвестирования», автор ряда деловых бестселлеров, степень Executive MBA (Московская Школа Управления «Сколково»), кандидат экономических наук.

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В текущем рейтинге ПАММ брокеров запущенном у нас на сайте лидирует с отрывом Альпари, так же Альпари лидирует и по количеству ПАММ счетов и по общему капиталу ПАММ счетов. В рейтинг добавлены сравнительные графики посещаемости по alexa-ranka. Так же есть данные по текущему объему капитала ПАММ счетов брокеров.

RVD Markets LTD объявил об инициализации процедуры банкротства.

Ввиду неудачных хеджевых операций в начале календарного года на обвале евро по отношению к швейцарскому франку были исчерпаны практически все средства сегрегированные для клиринга позиций клиентов на счетах у провайдеров ликвидности. Была предпринята отчаянная попытка перегруппировать клиринговые операции на основе внутреннего перекрытия позиций клиентов и поиска сторонних инвестиций для реанимации компании. Принимая во внимание банкротства многочисленных брокерских компаний, доверие частных инвесторов упало до критического уровня, вследствии чего сформировывалось отрицательное сальдо вводов-выводов на торговых счетах клиентов в компании. Ситуация усугубилась блокировкой счетов компании в ряде банков с заморозкой активов на неопределенный срок. Так как попытка привлечь частных инвесторов для стабилизации жизнедеятельности компании не увенчалась успехом, не имеет смысла продолжать катастрофически убыточную деятельность компании RVD Markets.

Торговля будет приостановлена с закрытием торгов по мировому времени равно как и блокировка депозитов на торговых счетах клиентов.

Будет определена очередность выплат клиентам после завершения процедуры банкротства, разблокирования холдов средств в платежных системах и банках и реализации пассивов компании в виде программного обеспечения

Это уже третий украинский форекс брокер, канувший в лету и нанесший очередной удар по всей ПАММ индустрии. Те кто читает наши выпуски возможно успели вывести свои средства по нашей рекомендации от 01.06.15

Alpari - по итогам мая 2015 года торговый оборот компании в России и странах СНГ вырос на 4% по сравнению с предыдущим месяцем и превысил $95 млрд. Основными драйверами роста выступили валютные пары EURUSD и GBPUSD, торговый оборот по которым увеличился на 11% и 15% соответственно. Источник: alpari.ru

- 16 июня в Доме приемов МИД России в Москве состоялось значимое событие делового мира — церемония награждения лауреатов престижной премии «Финансовая элита России-2015». В 11-й раз лучшие российские компании, имеющие многолетний опыт работы в различных сегментах финансового сектора, получили заслуженные награды за выдающиеся результаты деятельности в 2014 году.

Альпари вновь одержала победу в номинации «Гран-при: FOREX-брокер года», а также в номинации "Лучший инвестиционный брокер" Лауреатами премии в других номинациях стали крупнейшие финансовые компании: Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Капитал» и многие другие.

ИнстаФорекс - подвел итоги очередных этапов серии конкурсов и акций. На этот раз названы имена сразу шести победителей в следующих конкурсах: «Опцион на миллион от ИнстаФорекс», «ИнстаФорекс Снайпер», «Девайсы в подарок от ИнстаФорекс», «Гонка FX-1», «Реальный скальпинг» и «Большой Путь ИнстаФорекс 2015». Компания ИнстаФорекс поздравляет всех победителей с отличным результатом, а всем остальным участникам желает найти свои имена в следующих отчетах. Рано или поздно удача улыбнется и вам!

AMarkets запустила новую акция "Покупайте доллары в AMarkets на 20% дешевле курса ЦБ. 20% начисляются неснимаемым торговым бонусом, который участвует в просадке.Максимальный размер бонуса на одного клиента составляет $5 000. Спешите! Предложение действует до 31 июля 2015 года

AMarkets также представляет 5 новых советников, нацеленных на оптимизацию торгового процесса и увеличение показателя прибыльности ваших счетов.

uTrader - продолжает акцию "День безрисковых торгов". Количество безрисковых сделок не ограничено! Действие акции: 15.6-30.6

Обратите внимание - ПАММ брокеры которые имеют проблемы с выплатами: FOREXTREND, PANTEON, IRONFX, NASBROKER, FXINVEST, DIVENFX, MRCMARKETS, LIONSTONE, UNIVELL BROKER, FOREXSTART

НОВОСТИ ИВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

МПО Камена - по многочисленным просьбам возобновляется программа "Нефтяной Пай" Эта программа самая доходная и по окончании срока в 10 месяцев доходность составит около 100%

Go-Partner - продолжаем тестировать новый млм проект по увеличению подписной базы.

Суть проекта. Автоматически под вами строится структура из 258 человек. Первые 10 человек вы получаете сразу же, абсолютно бесплатно, за каждого вам начисляется по 1$, итого 10$ на внутренний счет, вывести их нельзя, но можно будет использовать на этапе монетизации. Методика работы в проекте идет по модели «квеста», т.е. выполнения заданий, участнику ставиться задача, он ее решает и переходит к следующей. Проект обещает получение дохода до 200000 рублей в первый месяц, что ж, посмотрим. Даже если ничего не получится несколько подписчиков вашей структуры никогда не помешают.

В прошлом выпуске был предложен интересный инструмент для набора подписчиков в сети вконтакте TopLiders, мы протестировали этот инструмент и за 5 дней удалось набрать в друзья и полдписчики более 1200 человек. для этого необходимо купить тариф ВИП 10$ на месяц это даст приток в 500-700 участников, но потом приток останавливается, но есть возможность участвовать в ротации, при использовании этой функции в день дополнительно будут добавляться до 200 человек.

Webtransfer-finance - В Анталии пройдет съезд партнеров, стартаперов и бизнесменов со всего мира! Участникам мероприятия будет предоставлена возможность презентовать свои идеи инновационного бизнеса и готовые проекты. А также получить уникальную возможность создать и развить свой бизнес по программе White Label с помощью многомиллионной аудитории социальной кредитной сети, и побывать в среде людей , которые построили или будут строить свое дело. Не упустите свой шанс занять свою нишу в бизнесе.

В проекте наблюдаются некоторые задержки по выплатам но пока все в рамках регламента, задержки с такой бешеной популярностью проекта практически неизбежны, однако наши рекомендации склоны воздержаться от инвестирования в проект ввиду его пиковой популярности.

ShareInStock - на бирже долей инвесторам осуществлена выплата дивидендов эмитентом KiaRio в размере 7%

Наиболее популярные по росту посещаемости млм игры: taxi-money, goldentea, korolevstvo

Последние скамы хайп-проектов: vipmoneybet.com, micronix-world.com, mnts-investment.com, sg-investment.net, Ogden Organization, All together, WMA-Digital, Twoy.pro, startup-exchange.net, X365.club, Financiarity, Creative Investments, ФГ "Легион", follovvme, coinclub.biz, navseh.biz, startinvest.com(проблемы), BTC Plaza. Более полный список скамов и предскамов тут...

Актуальный хайп-портфель на июнь

Стратегия реализуется путем управления и перераспределения инвестируемых средств внутри портфеля, постоянному мониторингу проектов и своевременной ежемесячной их ротации. Хайп проеткы проходят тщательный отбор по основным показателям: популярности у частных инвесторов на форуме MMGP, средней доходности не менее 5% и не более 15% в месяц, возрастающий коэффициент AlexaRank, наличие проекта в рекламе у известных инвестиционных блоггеров. В состав может входить до 10 хайп проектов.

1. Leveron 2. Tower-invest 3. RusPranaFinance 4. Delston-capital 5. Elevrus 6. Zeppelin-Cars 7. Cherryrace 8.boss-auto

Рекомендуемый максимальный срок инвестирования в портфель 3 месяца. Доля хайп портфеля не должна превышать 10% от общего инвестиционного портфеля, ротация ежемесячно.

Текущий рейтинг хайп проектов по данным форума частных инвесторов mmgp.ru и авторитетности ресурсов по посещаемости.

Leveron - рекомендации сокращать 50%, наблюдается сезонное снижение популярности

RusPranaFinance - рекомендации сокращать 50%, наблюдается сезонное снижение популярности

boss-auto - новый хайп проект, стремительно набирает обороты на форуме mmgp только стартовала и уже в топе. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 4-х месяцев.

Cherryrace - новый проект для оптимального хайп портфеля. Проект стартовал 21 апреля и уже в первой десятке. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 2-х месяцев.







Elevrus - новый хайп млм проект, стремительно набирает обороты на форуме mmgp только стартовал и уже в топе. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 4-х месяцев.

Zeppelin-Cars - новый проект для оптимального хайп портфеля. Рекомендации инвестировать портфельно на срок не более 3-х месяцев.





Rubin-capital - рекомендации выводить средства

c-7.cc - рекомендации выводить средства

Меркурий, Poker Automatics, webtransfer-finance, Compass Business - хайп проекты долгожители, рекомендуем сокращать позиции.

НОВОСТИ БЛОГОВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТОРОВ

"ЛБЧИ - 2015" - текущие лидеры голосования в категории "премиум". На третье место поднялся блог smfanton.ru сместив real-investment.ru В десятку ворвался блог se-zar.ru поднявшись сразу на 8 место. В категории "нью": 1. f4f.in.ua 2. paminvestor.ru 3. notbadinvestor.ru

На нашем сайте запущен в тестовом режиме онлайн чат частных инвесторов.

Заходите общайтесь, получайте ответы на свои вопросы в прямом эфире. Так же просьба оставлять свои отзывы о блогах, а то этот раздел вообще затух.

Активность блоггеров существенно упала, что неудивительно летом в период активного отдыха и лени. Блогерам напоминаем, что есть возможность прорекламировать ваш блог или ресурс в разделе "Актуально для инвесторов" на главной, а так же в рассылке "Пульс частного инвестора" с более чем 8000 подписчиков.

Продолжается конкурс блогов частных инвесторов "Знакомство с биржей SHAREINSTOCK" Напоминаем что первым 30 участникам биржа дарит 300$ безвозмездно. Успейте использовать возможность получения вознаграждения, так как еще есть несколько свободных мест. Конкурс проходит до 1 сентября.

Вышел новый июньский номер журнала «Состоятельный Инвестор» http://www.wealthinvestor.ru

Уже несколько лет в мире длится бум популярности «инвестиций страсти». Покупатели буквально «сметают» раритетные, автомобили, монеты, часы, картины. Но в последние несколько лет доходность инвестиций на рынках passion investment начала снижаться. Так, по итогам 2013 года большинство объектов «инвестиций страсти» в среднем прибавили в стоимости порядка 5%. Как добиться максимальной отдачи от вложений в раритеты? Читать далее...



Обзор брокера FxPro (thisinvest.com)

Доброго времени суток! Сегодня я поделюсь с вами интересной информацией о том, что узнал при близком знакомстве с очередным форекс-брокером, в которого собрался инвестировать свои средства. Как вы уже догадались с названия поста, эта компания носит гордое и многообещающее имя FxPro, с многообещающим слоганом Trade Forex Like a Pro. Что ж, очень хотелось бы верить. Попробуем разобраться! В первую очередь начну с общей информации о брокере. FxPro Financial Services Ltd — европейская инвесткомпания, работающая на рынке с 2006 года. Головные офисы находятся в Великобритании и Кипре. Кроме того, имеется представительство в Российской Федерации и множество центров круглосуточной онлайн-поддержки по всему миру. Деятельность компании регулируется британским надзорным органом Financial Conduct Authority (ранее FSA), а также Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySec). Читать далее...

Обзор ПАММ-счетов за неделю 15.06-19.06.15 (pasprofit.ru)

В достаточно крупную просадку ушёл ПАММ-управляющий ForexPlus на этой торговой неделе. Данная просадка по эквити почти достигла 10%, а по балансу убытки за неделю составили -14.53%. Последний раз похожая просадка возникала в апреле этого года. Стоит отметить, что кредитное плечо при обеих просадках повышено не было.

Тем не менее, прибыль инвесторов за последний месяц сгорела. Высокая доходность управляющего может позволить восстановиться счёту из просадки в течение двух недель. Более понятной ситуация станет после результатов следующей недели. Читать далее...

Разбираемся с инвестированием в монеты (smfanton.ru)



Предлагаю немного отвлечься от инвестирования в ПАММ счета и поговорить о более материальном — инвестициях в монеты. Главный минус интернет-инвестиций заключается в том, что мы не можем физически пощупать наши вложения и в любой момент рискуем потерять деньги. Зато это компенсируется большими процентами прибыли. Монету мы можем всегда взять с собой, а при соблюдении условий хранения, качество монеты не страдает. Доход от вложений в монеты разный, я не буду говорить, про такие цифры, как 100% или 200% годовых, хотя случается и так, что стоимость монеты взлетает через год в два-три раза, но и сравнивать с депозитной доходностью тоже некорректно. Все очень индивидуально и каждую монету нужно оценивать отдельно.

Содержание:

Ценообразующие факторы рынка монет;

Стоит ли покупать инвестиционные монеты и какие;

Где купить инвестиционные монеты;

Как покупать монеты;

Плюсы и минусы инвестиций в монеты. Читать далее ...

Разбираем закон о форексе (smfanton.ru)

В конце декабря прошлого года заголовки газет и финансовых СМИ в интернете пестрели названиями «Валютные спекуляции переходят на новый уровень», «Торговля на Форекс становится безопасней», в «России приняли новый закон о внебиржевой торговли». Социальные сети, специализированные форумы и блоги активно обсуждали подписанный президентом закон о форексе, и что он сулит трейдерам. ЦРФИН проводили встречи с представителями Банка России и круглые столы, разбирая детали «новой концепции» регулирования валютного рынка. Но вот прошло полгода, волнения поутихли, а сама тема перестала быть «новостью номер 1», хотя до вступления в силу Федерального закона осталось чуть больше одного квартала. Давайте же вместе разберемся «что день грядущий нам готовит» и как изменится мир внебиржевой торговли России в октябре 2015 года. В этой статье я акцентирую Ваше внимание на изменениях и дополнениях в закон «О рынке ценных бумаг», которые и стали основанием считать, что в РФ появится регулируемый государством доступ к внебиржевой торговле. Читать далее ... Анализ возможности скорого скама Tenko FX (cool-profit.ru)

В сегодняшней статье предлагаю проанализировать вероятность скорого скама брокера Tenko Fx. В одной из предыдущих статей я рекомендовал своим читателям вывести деньги со счетов компании RVD Markets в связи с наличием значительных неторговых рисков. Сегодня предлагаю рассмотреть текущее положение дел у компании Tenko FX. Те, кто подписан на новости моего блога уже знают о том, что я вывел средства со счетов Тенко. Об этом я писал в одном из предыдущих отчетов. В отличие от РВД Маркетс, найти информацию по руководству Тенко значительно сложнее. Его представители на форумах по большей части безымянные, что то вроде «Tenko Fx support», «Tenko Fx-Vitaly» или просто «Tenko Fx» Читать далее ...

Investor’s Summary — это отборные новости и материалы на тему личных финансов, фондовых рынков и инвестиций. Здесь я делюсь лучшим из того, что мне удалось обнаружить на просторах Сети. В сегодняшнем выпуске:

1. На Уолл-стрит жить – по-волчьи выть.

2. Как глобальные инвесторы оценивают рынок акций.

3. Хедж-фонды растут, несмотря на убытки.

4. Голдман Сакс спросил двух лучших в мире экономистов, есть ли пузырь на рынке акций США.

5. Как религия влияет на благосостояние. Читать далее ...

Лучшие приложения для учета расходов (investorzzz.ru)

Очень важно знать сколько денег Вы тратите в месяц, потому что финансовое состояние зависит чаще всего от Ваших расходов, а не заработка. На данной странице мы внимательно рассмотрим лучшие приложения для учета расходов, как на iOS, так и на Android. Мы не просто переводим англоязычную статью или пересказываем чьи-то находки, а действительно провели своё, так сказать, исследование. Также хотим обратить внимание, что лучшие приложения для учета расходов были найдены в июне 2015 года, то есть некоторые более новые приложения не входят в список, а старые уже не поддерживаются. Читать далее...

Мошенники на рынке форекс (investorzzz.ru)

Всемирная паутина в целом – прекрасная среда для существования, развития и размножения паразитирующих и вредоносных существ, именуемых мошенниками. Валютный рынок, как часть этого огромного сообщества, тоже постоянно подвергается насильственным действиям со стороны недобросовестных индивидуумов, а порой и хорошо организованных сообществ.

Каждый из вас хотя бы раз слышал о мошенничестве на рынке форекс, а многие сталкивались с ним лично. Тем не менее, вокруг полно людей, которые практически ничего не знают о мошенниках и валютном рынке в целом. Они лишь краем уха слышали, что один их знакомый хорошо заработал на форексе, а другой остался без штанов и без конца проклинает каких-то нехороших людей, обвиняя их во всех грехах. Как раз таких неосведомленных личностей с неокрепшей психикой, ничего не знающих о рынке, очень просто обмануть/развести на деньги/привлечь в мошенническую схему (нужное подчеркнуть). Читать далее...

Битва портфелей на Investflow.Ru:

Конкурс «Портфели недели»: победил портфель vendi (http://investflow.ru/portfolio/48bf296987e4e2836dc078..)

приз от компании AMarkets в $20 будет перечислен на торговый счет победителя!



Важное объявление для всех, кто регистрируется в новой неделе конкурса: портфели со счетами RVD Markets в конкурс на этой неделе не принимаются. Просто обнулите балансы этих счетов или удалите их из портфеля и портфель сразу появится в конкурсе в случае если заявка уже подавалась. Проверяйте вкладку "Конкурс"!

В связи с последними событиями с банкротством брокера RVD Markets сайт Investflow.Ru со следующей недели начнет более сфокусированно поддерживать торговые счета отдельных трейдеров: выделится группа счетов имеющих независимый мониторинг, например на myfxbook. Персональное знакомство/контакт с трейдером и проверяемость торговой активности будет одним из важных параметров при рекомендации счета.



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