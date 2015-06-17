Фондовые рынки Европы снижаются на страхах греческого дефолта

Сегодня индикаторы Старого Света находятся в отрицательной зоне. DAX снизился к 16.40 мск на 0,24%; FTSE 100 опустился на 0,22%; CAC 40 — ниже на 0,61%. Рынки находятся в стрессе из-за опасений дефолта Греции. Кроме того, инвесторы осторожничают в преддверии решения ФРС по процентной ставке. Теоретически, намеки на рост ставки в ближайшие месяцы укрепят доллар по отношению к евро, а это, в свою очередь, улучшит позиции крупных европейских экспортеров.

Рыночные аналитики в основном ориентируются на сентябрьский рост ставки.

Сегодня опять снижается греческий индекс Athex. С начала июня он обвалился уже на 16%. Доходность по двухлетним греческим облигациям поднялась до 29,6%. Десятилетние гособлигации Италии и Испании незначительно снизили свою доходность (до 2,27% и 2,29% соответственно). Чуть снизилась и доходность десятилетних немецких бундов (до 0,78%). Напомним, чем выше доходность облигаций, тем они дешевле.

Аналитики рынка предполагают, что стресс европейских фондовых площадок может углубиться еще сильнее. Зато потом, после того, как ситуация разрешится (любым образом), скорее всего, последует отскок — учитывая то, как много давления оказывалось на фондовые рынки Старого Света в последнее время.

На завтра, 18 июня, назначена очередная встреча Еврогруппы. Правда, министр финансов Греции, Янис Варуфакис, уже сказал, что не станет больше предлагать сценариев выхода из кризиса. Если в четверг ситуация не разрешится, то Греция будет главной повесткой дня перед европейским саммитом 25 июня. За последние дни ситуация ничуть не улучшилась: Греция демонстративно игнорирует тот факт, что ее время истекает: 30 июня страна должна выплатить больше полутора миллиардов евро в МВФ.



