«Большая тройка» Уолл-стрит незначительно выросла во вторник

Ожидания того, что ФРС не станет сейчас повышать процентные ставки, вывели во вторник основные фондовые индексы США в зеленую область. S&P 500 прибавил 0,57%; DJIA вырос на 0,64%; Nasdaq окреп на 0,51%.

Консенсус-прогнозы говорят о том, что в июне не будут повышены процентные ставки, но риторика со стороны ФРС ожидается уже ястребиная. Сильному росту амерканских индексов противодействовала неопределенная ситуация в Европе.

Компания Coty, которая неожиданно для всех обошла немецкий Henkel в аукционе за право выкупить три популярнейших бренда компании Procter&Gamble, прибавила вчера по итогам торгов 19,3%.