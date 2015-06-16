Слабая статистика и греческий вопрос надавили на индексы Уолл-стрит

Торговая сессия на Уолл-стрит в понедельник завершилась снижением основных индексов. Поступили слабые данные о промышленном производстве в США за май (снижение на 0,2% вместо роста), да и греческий вопрос тоже не добавляет инвесторам энтузиазма.

DJIA потерял 0,60%; S&P 500 снизился на 0,46%; Nasdaq Composite упал на 0,42%.

Осторожность инвесторов вызвана еще и напряженным ожиданием окончания заседания FOMC, на котором члены Комитета по открытым рынкам обсудят текущее состояние американской экономики и примут решение о размере базовой процентной ставки ФРС.

Сильнее всего подешевели акции промышленных компаний. Например, Rockwell Automation подешевела на 1,4%.

Технологический сектор тоже не смог остаться на коне: Micron Technology снизилась на 3,5%; Microsoft потеряла 1,1%.