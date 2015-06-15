Золото стабильно на новостях о греческом кризисе

Золото удерживается в стабильном диапазоне в понедельник: даже усиление доллара в преддверии встречи ФРС в среду не могло «перебить» тревожные настроения инвесторов относительного греческих перспектив. Напомним, прогресса в переговорах так и не произошло, они в очередной раз закончились довольно бесславно. Поэтому инвесторы снова «заходят» в относительно безопасный актив — в золото. К 16.36 мск тройская унция золота с поставкой в августе выросла уже до 1 180,90 долларов.

К отрицательным для золота факторам относится усиление американской валюты. Доллар вырос сегодня к корзине основных валют, а это делает золото дороже для обладателей менее устойчивых валют. Если послезавтра Джанет Йеллен даст прямой намек на то, что скоро ФРС начнет поднимать ставку, то это стимулирует доллар к росту, а золото — соответственно, к падению.

Сегодняшний рост металла связан с краткосрочными метаниями инвесторов: золото всегда дорожает на перспективах финансовых или политических катаклизмов.