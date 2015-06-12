Нефть дешевеет в пятницу: Саудовская Аравия грозит нарастить производство

В пятницу фьючерсы на нефть резко дешевеют:. К 12.48 Brent с поставкой в июле понизилась до 64,37 долларов за баррель; WTI опустилась до $59,97.

Нефть теряет котировки после заявления крупнейшего в мире экспортера нефти — Саудовской Аравии. Ее официальные лица заявили, что страна готова увеличить добычу до новых рекордных максимумов и тем самым потенциально увеличить степень глобального перенасыщения поставки. Дело в том, что негласный лидер ОПЕК ведет переговоры с индийскими покупателями о поставках дополительных объемов нефти. Это означает, что Саудовская Аравия может побить свой собственный рекорд, установленный в мае: 10,3 млн баррелей в день.

Еще один фактор давления на рынок энергоносителей — укрепление доллара по отношению к евро из-за риска того, что сорвутся переговоры по Греции.