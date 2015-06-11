Нефть закончила ралли на новостях из Всемирного банка

В четверг нефть прекратила двухдневное ралли; цена колеблется в неуверенных торгах. К 11.44 мск июньский фьючерс на Brent стоит 65,69 долларов за баррель, WTI с поставкой в июле — 61,22 доллара. Такая неуверенность связана с тем, что Всемирный Банк снизил глобальный прогноз экономического роста. В своем докладе о глобальных экономических перспективах Всемирный банк понизил свой январский прогноз роста мировой экономики с 3% до 2,8%. Самой успешной экономикой 2015 года по-прежнему считается Индия, которая впервые обогнала замедляющийся Китай.

Аналитик сингапурской компании Phillip Futures Дэниел Анг прокомментировал ситуацию агентству Reuter: “Учитывая ситуацию в Китае, мы склонны прогнозировать снижение цены на нефть».

В течение текущей недели цена на нефть получила поддержку от просадки запасов добытого сырья в США в сочетании с традиционным летним ростом спроса на бензин. Однако глобальные фундаментальные факторы, к которым добавился еще и прогноз от Всемирного банка, не дают нефти восстановиться до сколь-нибудь высоких уровней: спрос на черное золото, похоже, не сможет до конца года вырасти до нужных значений.